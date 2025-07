Studie: ČR se svou spotřebou podílí na odlesňování planety

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Česká republika bude mít zřejmě problémy s aplikací nové směrnice o produktech pro odlesňování (EUDR), která začne pro velké podniky platit koncem letošního roku. Přestože plocha lesních porostů u nás v posledních letech mírně vzrostla, na globálním odlesnění se podílíme prostřednictvím mezinárodního obchodu a zejména pak tuzemské spotřeby. Nová data ve studii SYRI o údajné nezúčastněnosti ČR na odlesňování jsou tak snadno vyvratitelná. Upozorňují na to autoři studie Nicolás Blampied a Mazlum Karatas.Snížení globálního odlesňování patří k prioritám Evropské unie. Právě nové nařízení EUDR má za cíl odlesňování spojené se zemědělskou činností snížit. ČR přitom patřila k zemím, které nařízení oddalovaly. „Argument, že Česká republika nehraje roli v odlesňování, protože její lesní pokryv se v posledních desetiletích mírně zvýšil, zakrývá skutečnou roli země v globálním odlesňování prostřednictvím mezinárodního obchodu,“ uvedl Blampied, který kromě SYRI působí na Masarykově univerzitě.

Podle vědců není tak podstatné, v které zemi konkrétně k odlesňování dochází, ale jak jednotlivé ekonomiky ovlivňují globální odlesňování svou spotřebou a obchodními vazbami. „Česká republika se na odlesňování podílí právě svou spotřebou. Přitom po pandemii covid-19 se situace ještě zhoršila a většina evropských ekonomik včetně České republiky zvýšila svou produkci a spotřebu spojenou s odlesňováním,“ uvedl Blampied.

Podle ekonomů je potřeba jednat okamžitě a zmírnit dopady na malé a střední podniky v dřevozpracujícím průmyslu, nakladatelství a maloobchodní řetězce. Nařízení EUDR bylo přijaté 31. května 2023. Firmy před uvedením vybraných produktů a komodit na trh EU či před vývozem budou muset zajistit a prokázat, že dané produkty nezpůsobují odlesňování, jsou vyráběny v souladu s právními předpisy země produkce a mají potřebné prohlášení o řádné péči.

Nařízení tak klade nové požadavky na společnosti exportující mimo EU například dřevo, kaučuk, skot, kakao, kávu, sóju a palmu olejnou, nebo produkty, které vznikly za jejich použití, jako jsou například pneumatiky, nábytek, čokoláda, kůže, trubky, pásy či buničina. Mezi komodity ovlivněné nařízením patří také papír, a tedy i knihy, noviny, letáčky nebo papírové obaly.

Stát by podle vědců SYRI měl zřídit specializovaný útvar v rámci Ministerstva zemědělství, který by monitoroval vývoj v souvislosti s EUDR. Dále doporučují aktivně vyžadovat jasné a podrobné pokyny k implementaci od Evropské komise, zlepšit komunikaci s malými a středními podniky v rizikových sektorech, zhodnotit ekonomické dopady na dotčená odvětví a zvážit cílenou finanční podporu nebo dočasné výjimky, které by firmám pomohly pokrýt náklady spojené s přechodovým obdobím.

Odkaz na studii: syri-outsourcing-odlesnovani-posouzeni-role-ceske-republiky-a-eu.pdf