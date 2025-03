MŽP dá dopravním podnikům na ekologičtější vozy 7,3 miliardy korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

První dotační výzvu na podporu modernizace městské hromadné dopravy vyhlásil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Na nové autobusy poháněné elektřinou či vodíkem, trolejbusy a tramvaje vydá resort z Modernizačního fondu 7,3 miliardy korun. Dopravní podniky mohou získat až 50 procent způsobilých výdajů. Brněnský podnik (DPMB) chce peníze využít zejména na nákup dalších obousměrných tramvají Škoda 45T, řekl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.Po dotacích na podporu ekologické železniční dopravy, kde je 15 miliard korun, jde o další oblast podporovanou ministerstvem. "Právě ve veřejné a hromadné dopravě je důležité začít s využíváním ekologičtějších variant. Proto v této výzvě podpoříme výměnu vozidel s dieselovým pohonem za nová, ekologičtější. Pro obce či jejich dopravní podniky to bude znamenat významnou úsporu nákladů na ekologizaci dopravy, pro obyvatele pak lepší životní prostředí a komfortnější cestování," řekl Hladík. Hlavním motivem je snížení spalování fosilních paliv a energetické úspory, dodal.

Peníze z programu Transport lze využít na výměnu vozidel se vznětovými motory, ale i těch s pohonem na zemní plyn, případně jiná fosilní paliva. Výše dotace se odvíjí od typu a velikosti pořizovaného kusu. Žádosti lze podávat od 28. března do 31. ledna příštího roku. "Několik měsíců jsme intenzivně jednali se Sdružením dopravních podniků, které zaštituje 22 podniků ze všech měst. Řešili jsme technické detaily a parametry výzvy. Nastavili jsme ji tak, aby na ni dobře dosáhly velké podniky jako Praha, Brno, ale i menší, které mají třeba jen autobusy," poznamenal ministr.

Modernizaci vozového parku plánuje díky dotaci i Brno. "Je to skvělá příležitost, jak zlepšit kvalitu ovzduší, snížit hluk a zároveň nabídnout pohodlnější cestování," uvedl náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL). Radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) doplnil, že by díky dotaci mohlo město ušetřit stovky milionů korun. "DPMB čerpal za posledních pět let na obnovu vozového parku 3,5 miliardy korun. Z toho byly tři miliardy evropské dotace a půl miliardy dal Státní fond životního prostředí. Celkem se jedná o přibližně 200 vozů, tedy téměř třetinu vozového parku," sdělil.

Dopravní podnik chce peníze využít na nákup až 20 tramvají Škoda 45T, které už pořídil kvůli modernizaci tramvají KT8. Nové tramvaje jsou jakožto obousměrné klíčové pro provoz linky 8, jejíž obě konečné mají podobu úvratě, tedy slepé koleje. "Nové modely jsou ale i úspornější. Například KT8 nerekuperuje, nové vozy rekuperují. To znamená, že při brzdění odevzdávají elektrickou energii zpátky do troleje, mají i nižší spotřebu energie," řekl Havránek.

Brnem jezdí přes 700 vozů dopravního podniku. "Nyní provozujeme asi 65 procent elektrických vozidel. Tedy 35 procent je ’neekologických’, ale mezi nimi jsou i vozy na CNG (stlačený zemní plyn). V době, kdy jsme je pořizovali, se mluvilo o tom, že jsou ekologické, teď už se o tom tolik nemluví. Dieselových autobusů je 161. Za nákup tramvají z výzvy některé vyřadíme. Pokud také peníze z výzvy zbudou, koupíme místo dieselových autobusů další parciální trolejbusy," sdělil Havránek. Parciální trolejbusy využívají zčásti trolejové vedení a zčásti baterie.

