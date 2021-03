Na chvaletickém komíně jsou budky pro sokoly stěhovavé

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na 300 metrů vysokém komíně Elektrárny Chvaletice mohou začít hnízdit sokolové stěhovaví. Podnikoví hasiči jim zhruba v polovině komína připravili budky a do nich stelivo, uvedla firma.

Komín je jedním z nejvyšším v Česku. Čtyřčlenný lezecký tým do výšek 120 a 160 metrů dopravil 50 kilogramů keramzitu, který slouží jako stelivo do budek pro sokoly. Výstup a instalace steliva zabraly více než dvě hodiny. "Keramzit jsme si rozdělili do dvou břemen, která je pak jednodušší vytáhnout pomocí kladky a provazu na jednotlivé ochozy," řekl jeden z lezců Michal Rambousek.

Hnízdění sokolů začíná v tomto období. Speciální budky lezecké týmy instalovaly ve Chvaleticích i v roce 2017. Od té doby si je dravci pravidelně prohlížejí, zatím se v nich však neusídlili. V areálu elektrárny ale hnízdí několik párů poštolek.

"Sokoli se pohybují ve vyšší výšce než poštolky. K hnízdění potřebují klidné místo, kam se nedostane člověk. Oproti tomu poštolky využívají spíše dutiny na rozmanitých stavbách, například větrací šachty, průduchy na půdy, výklenky či římsy," řekl ornitolog Václav Beran ze společnosti Alka Wildlife, která s energetickou firmou spolupracuje.

Elektrárnu vlastní skupina Sev.en Energy, budky nechala instalovat i v Elektrárně Počerady. Sokol stěhovavý patří mezi kriticky ohrožené druhy. Hnízdí na skalách, protože ale mizí jeho přirozené biotopy, přizpůsobuje se. V ČR pravidelně hnízdí přes 100 párů.

reklama