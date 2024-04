Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Klára Hlubocká / Klára Hlubocká / Česká společnost ornitologická Chesapeake Bay retrívr Victory speciálně vycvičený pro vyhledávání otrávených návnad a živočichů. Na fotografii s kání lesní.

Jak probíhá výcvik psí jednotky z Česká společnost ornitologická , která mimo jiné čerstvě pomohla odhalit traviče z Příbramska ? Co je při jejich práci nejdůležitější?Psi se musejí především naučit, že si v přírodě nesmějí ničeho ani líznout (a to ani když je panička Klára nevidí). Je to při jejich práci doslova otázka života a smrti. Výcvik probíhá zásadně pozitivní motivací, Klára používá spoustu drobných chutných odměn a také je jednou z průkopnic tzv. klikr tréninku v Česku (koho zajímá co je to klikr trénink , snadno si to vygoogluje).

Na videu je vidět pes Victory - k návnadě (cvičný mrtvý pták) se přiblíží, nedotkne se jí, nezdržuje se u ní a hned jí běží ohlásit psovodce. Video je už starší, dneska Viky k návnadě ani nezabíhá, jakmile jí lokalizuje, tak ji běží ohlásit (proč by taky zabíhal až k návnadě, že, zdrželo by ho to od zasloužené odměny) .

V zahraničí používali jako způsob ohlášení nálezu vyštěkávání u návnady a jednou se tak pes dokázal přiotrávit jen vdechováním výparů z otráveného zvířete. Tak je karbofuran nebezpečný.

Kompletní výcvik Victoryho, kterého si Klára vybrala jako dvouměsíční štěně, zabral dva roky. Prošel nejprve základní výchovou jako je socializace, základní ovladatelnost a zhruba od jeho šesti měsíců se začal seznamovat i s prací v terénu. V roce 2020 dostal parťačku - Česká společnost ornitologická s přispěním dárců koupila další štěně Irbis, ze které je dnes plnohodnotná členka psí jednotky.

Ovšem naučené dovednosti je potřeba u psů trénovat a upevňovat neustále, v podstatě po každé pátrací akci je potřeba v rámci tréninku udělat opravné kroky, tak aby nedošlo k vymizení žádoucího chování.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Klára Hlubocká / Klára Hlubocká / Česká společnost ornitologická Psí jednotka. Vpředu Viky, vzadu Irbis.

Hlavně v případě psí jednotky, která hledá životu nebezpečné věci, je potřeba u psů neustále upevňovat chování při nálezu, hlavně, že se nesmějí ničeho dotknout.

Ptačí kriminalitu má Česká společnost ornitologická v hledáčku již od roku 2000. V roce 2017 zintenzivnila hledání otrávených návnad a jejich zvířecích obětí zřízením specializované terénní psí jednotky psovodky Kláry Hlubocké, která navštěvuje preventivně důležitá místa výskytu dravců, případně místa dřívějšího trávení. Kromě toho vyjíždí k případům na žádost policie či dalších institucí, případně na ohlášení občanů. Psovodka České společnosti ornitologické je v Česku jedinou specialistkou na vyhledávání otrávených návnad a jejich obětí.

Za loňský rok Česká společnost ornitologická zaznamenala 25 otrávených dravců. Od roku 2017, kdy existuje psí jednotka, Česká společnost ornitologická zdokumentovala a předala policii na 160 případů, jejichž obětmi se stalo přes 500 zvířat. Většinou jde o dravce (káně lesní, orel mořský, luňák červený..), krkavcovité a šelmy (liška, kuna, vydra..).

Rozhovor s kolegyní Klárou a další ukázky práce psí jednotky najdete např. zde.

A kdo má radši podcasty, tak si Kláru může poslechnout třeba tady, v podcastu Zbigniewa Czendlika na ČR2.

