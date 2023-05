Na ivančických Slavnostech chřestu a vína už se vařilo i z místního chřestu

Foto | Duarte Nunes / Duarte Nunes / Unsplash

Chřest je plodina, která se pěstovala v Ivančicích už v dobách Rakouska-Uherska a vozila se odsud jako pochoutka do Vídně na císařský dvůr. Je to trvalka, která plodí zhruba 20 let. Na Ivančicku skončilo pěstování v 60. a 70. letech minulého století