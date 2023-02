Na odpočívadlech v Ústeckém kraji nechá ŘSD měsíčně uklidit až 20 tun odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wellphoto / Shutterstock Ilustrační foto

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ze silničních odpočívadel v Ústeckém kraji měsíčně uklidí dvě desítky tun odpadu. Oficiálních odstavných ploch je v regionu 31, úklidové čety se ale věnují i místům, kde jsou řidiči kamionů zvyklí trávit povinné přestávky. Jedna z těchto "zvyklostních odpočívek" je i nedaleko Dolních Zálezel na Ústecku na silnici mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi. Starostka obce Magda Pejšová ČTK řekla, že byla s úklidem odpočívky poslední měsíc nespokojená. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl reagoval, že za měsíčním výpadkem stojí změna dodavatele úklidových služeb.

"Každý měsíc vygenerujeme a sebereme kolem 20 tun odpadků a z toho je až 1,5 tuny nebezpečný odpad," uvedl Rýdl k objemu nepořádku na odstavných plochách v kraji. Za úklid státní podnik měsíčně zaplatí desítky až stovky tisíc korun. Rýdl podotkl, že nepořádek nedělají pouze motoristé, v řadě případů jde o černé skládky. U Dolních Zálezel tak například ležela popelnice, drátěný plot či dámské kozačky. V české dálniční síti, která má přes 1200 kilometrů, je podle Rýdla 145 odpočívadel. Na silnicích první třídy je až 1000 neoficiálních odstavných ploch.

Ke skladbě odpadu se vyjádřil Karel Tax z provozního úseku chomutovské Správy ŘSD. "Jsou to obaly od svačin, od spotřebního zboží a na vleku sem lidé vozí i komunální odpad či pneumatiky a najde se tu i nábytek," řekl. ŘSD i k neoficiálním odpočívadlům vozí pytle na odpad, který objemnější věci nepojme. Větší část odpadu se tak například v Dolních Zálezlech nacházela za svodidly. Uklízeči si musí poradit i s lidskými exkrementy a injekčními stříkačkami. Mají proto pevné rukavice, aby si neublížili.

Na nejvytíženějších místech je podle mluvčího nejvyšší možná četnost svozů. Na dálničních odpočívkách se podle něj uklízí každý den. "Pokud hovoříme o tomto místě, měli jsme tu zhruba od začátku letošního roku výpadek, protože skončila smlouva a trvalo, než jsme navázali novou," vysvětlil Rýdl. Starostka řekla, že obec byla s úklidem do začátku roku spokojená. "Do prosince nebyly zásadní problémy. Nepořádek tam byl chvíli a potom to uklidili. Zrovna naše odpočívky problematické nebyly, ale od prosince až doteď uklizeno nebylo," uvedla Pejšová, která ŘSD s prosbou o úklid oslovila. Podotkla, že radnice bojuje s neoficiálním odpočívadlem uprostřed obce, kde kamiony postávají v připojovacím pruhu. "To není problém ŘSD, ale policie," dodala.

