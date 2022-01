Na opatření proti záplavám v Česku má jít v následujících letech 62 miliard korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Evgeniya Uvarova / Shutterstock Peníze

Na prevenci a ochranu před povodněmi v ohrožených oblastech v povodích Dunaje, Odry a Labe má jít do roku 2027 přes 62 miliard korun. Oproti předchozímu šestiletému období je to více než dvojnásobná částka. Vyplývá to z aktualizovaných plánů pro zvládání povodňových rizik, které ve středu projedná vláda. Mají platit do roku 2027. Materiál má ČTK k dispozici. Plány vládě předloží ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a ministr zemědělství Zdeněk Nekula (oba KDU-ČSL).

Podle předkládací zprávy celkové předpokládané náklady na konkrétní návrhy opatření činí 62,35 miliardy korun. Přes 45 miliard Kč je pro povodí Dunaje, na povodí Labe má jít zhruba 8,5 miliardy korun a 8,33 miliardy Kč do povodí Odry. "Z toho ze státního rozpočtu půjde 27,347 miliardy Kč, z finančních zdrojů podniků povodí 2,858 miliardy Kč, z ostatních veřejných rozpočtů 5,888 miliardy Kč a ze zdrojů EU 26,256 miliardy Kč," stojí v předkládací zprávě. V plánech schválených na sklonku roku 2015 bylo pro šestileté období vyhrazeno přes 29 miliard korun. "Uvedené částky představují celkové náklady na realizaci opatření, přičemž doba realizace opatření může překročit šestileté plánovací období," dodává zpráva.

Obecná opatření pro prevenci rizik zahrnují změny v povodňových plánech a využití povodňového mapování jako limitu v územním plánování. K ochraně před záplavami má sloužit uplatňování zásad správné zemědělské praxe, střídání pásů plodin, vhodný výběr plodin a realizace protierozních opatření. V plánu je i další modernizaci srážkoměrných a vodoměrných stanic a lokálních výstražných systémů.

V případě tzv. konkrétních opatření jde vesměs o stavební projekty. V povodí Dunaje je plánovaná nejvyšší suma, 6,6 miliardy korun, na přípravy vodárenské nádrže Vlachovice na Zlínsku. Téměř čtyři miliardy korun by měly jít podle dokumentu do suché nádrže Teplice na řece Bečvě, přičemž projekt plánovaný na Přerovsku je v současnosti označovaný také jako vodní dílo Skalička. Přes 3,6 miliardy Kč by pak mělo jít na protipovodňová opatření na Moravě, Moštěnce, Dřevnici a Bečvě v Olomouckém a Zlínském kraji. Podle dat z roku 2017, kdy začal dosavadní plánovací cyklus, zahrnuje povodí Dunaje 46 oblastí s významným povodňovým rizikem o celkové délce 718,6 kilometru.

V povodí Horní Odry plán počítá s částkou 4,3 miliardy korun na přípravu nádrže Nové Heřminovy na Bruntálsku a suché nádrže Krnov. Na protipovodňová opatření na Opavě v úseku Holasovice až Nové Heřminovy má jít 2,8 miliardy korun.V povodí Odry na území Česka je devět oblastí s významným povodňovým rizikem o délce 283,3 kilometru.

V povodí Labe plán vymezuje 80 oblastí s významným povodňovým rizikem o délce 1825,5 kilometru. Do zabezpečení vodní nádrže Orlík před dopady velkých vod půjde téměř 1,9 miliardy korun, přes miliardu korun, jednotlivě, je pak vyhrazeno na zvýšení kapacity koryta Vltavy u pražského Rohanského ostrova a na protipovodňovou ochranu na Labi v Neratovicích.

