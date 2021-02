Na řece Bečvě bude trvalý monitoring kvality vody

Lukáš Kašpárek 3.2.2021 07:03

No tak hlavně to monitorovací zařízení dejte nad výpusť z Dezy, ať to náhodou neodhalí, že premiérova firma tráví Bečvu....



Pokud jde jen o to, aby bylo rychle jasné, že k něčemu na Bečvě došlo, tak by to mělo být tam, kde byly pozorovány první otrávené ryby v kauze z minulého roku (pod VŠEMI potenciálními zdroji znečištění).



Pokud ale budeme mít zkorumpovaný státní aparát jako máme nyní, tak to je k ničemu, protože i v září 2020 byla otrava zpozorována velice brzy, ale CELÝ PROBLÉM BYL V PŘÍSTUPU ZKORUMPOVANÝCH ÚŘADŮ PO NAHLÁŠENÍ UDÁLOSTI A PŘEDÁNÍ PRVNÍCH VZORKŮ.... A TO BY SE TÍMTO NEZMĚNILO....



Problém je právě v tomto státem organizovaném zločinu (celá země pokorně slouží zájmům jednoho muže a korumpuje se jedna báseň).... tako akce tak podle mého nevyvolá dostatečné zdůvěryhodnění toho co se děje na Bečvě... a navíc... co jiné řeky? Tam nikdy z žádnému znečištění nedochází? Asi těžko...



Já doufám, že už lidé mají dost toho jak je s nimi vyjeb***** a že budou trvat na řádném a plnohodnotném řešení poškozování ŽP a zdraví nás všech...



Jen bude asi muset první vymřít ta postsovětská špína co tyto nezodpovědné likvidátory života obhajuje... a to nebude jen tak rychle, takže já žádné větší hnutí svědomí obyvatel této země nečekám..... lidé se nechají jako obvykle uchlácholit, že bylo namontování monitorovací zařízení a z popudu typického pokrytectví (czech made) bude najednou vše v pořádku....



Byl bych rád, kdybych se mýlil....



