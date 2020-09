Na silnicích na jihu Moravy přibylo střetů se zvěří

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Rowley Taylor / Flickr "Předvídáním, snížením rychlosti a zvýšenou opatrností v místech, kde se pohyb zvěře předpokládá, můžeme toto riziko snížit. Proto je dobré nepodceňovat dopravní značení ´pozor zvěř´ a věnovat pozornost místům, jako jsou pole, pastviny, lesní porost, lesoparky, především za svítání a za soumraku," uvedla mluvčí.

Na silnicích v Jihomoravském kraji přibylo střetů se zvěří, jen od začátku září vyšetřovali policisté 23 takových těchto nehod. Od začátku roku pak evidují 775 dopravních nehod se zvěří. Na policejním webu to uvedla mluvčí Petra Hrůzová. Policie upozorňuje, aby řidiči byli opatrnější.

Podle Hrůzové se střetu vozu se zvěří úplně zabránit nedá, může se to stát v kterémkoli ročním období a v kteroukoli denní i noční hodinu. "Předvídáním, snížením rychlosti a zvýšenou opatrností v místech, kde se pohyb zvěře předpokládá, můžeme toto riziko snížit. Proto je dobré nepodceňovat dopravní značení ´pozor zvěř´ a věnovat pozornost místům, jako jsou pole, pastviny, lesní porost, lesoparky, především za svítání a za soumraku," uvedla mluvčí.

V noci je třeba podle mluvčí dbát ještě větší opatrnosti, zvíře je oslněné světly vozu a může se chovat zmateně a nepředvídatelně. "Jestli není možné již střetu zabránit, začněte prudce brzdit, držte pevně volant a snažte se udržet směr jízdy. Při vyhýbaní hrozí vyjetí z jízdního pruhu a střet například s protijedoucím vozem nebo náraz do stromu," uvedla mluvčí.

Pokud se vůz se zvěří střetl, je nutné učinit nezbytná opatření jako při jakékoliv nehodě. Tedy zapnout výstražná světla, umístit za vůz trojúhelník a po vozovce se pohybovat pouze v reflexní vestě. Na místo dopravní nehody je třeba přivolat policii.

"Nikdy se nesnažte sami poraněné zvíře odklízet ze silnice. Poraněná zvěř vám může způsobit zranění, v případě jakékoliv nemoci u zvířete může dojít také k vašemu nakažení," upozornila mluvčí.

Lidé by se také samozřejmě neměli snažit naložit zvíře do auta. Vše by totiž mohlo skončit obviněním z trestného činu pytláctví.

