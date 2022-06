Na státních pozemcích v USA se do roku 2032 mají přestat používat plastové obaly

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Spojené státy chtějí do roku 2032 přestat na státních pozemcích používat jednorázové plastové obaly. Sdělila to ministryně vnitra Deb Haalandová. Opatření se bude týkat i národních parků. Má to pomoci omezit hlavní zdroj plastového odpadu, jehož recyklace v USA stagnuje.

Haalandová vydala pokyn, který vyzývá k omezení nákupu, prodeje a distribuce jednorázově použitelných plastových výrobků a obalů na pozemcích spravovaných ministerstvem vnitra. Jedná se o 1,9 milionu kilometrů čtverečních a plnění tohoto cíle má být rozfázováno do roku 2032. Plastové obaly mají být nahrazeny kompostovatelným nebo stoprocentně recyklovatelným materiálem.

Mnoho plastového odpadu končí v oceánech, podle ministerstva vnitra tvoří plasty 80 procent veškerého odpadu nalezeného na povrchu oceánských vod. USA mají s odpadem potíže, protože mnohé země přestaly povolovat import tohoto materiálu.

Jak píše agentura AP, nařízení znamená obrat oproti politice administrativy minulého prezidenta Donalda Trumpa, která národním parkům komplikovala možnost vyhlašovat zakáz prodeje nápojů balených v plastu. K zákazu přikročil jen zlomek ze 400 amerických národních parků.

