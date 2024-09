Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na střeše Gymnázia v České Lípě otestuje Liberecký kraj lehčí solární panely, ty dosud používané na jiných projektech by tamní střecha neunesla, řekl ČTK náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti). Solární elektrárna s instalovaným výkonem 30 kilowattů přijde kraj bez DPH téměř na 768 000 korun, to je zhruba polovina původně odhadovaných nákladů. Vyrobenou elektřinu by měla spotřebovat škola, případné přebytky spotřebují jiné krajské organizace v jejím okolí."Je to opět v režimu design and build, to znamená, že zhotovitel to vyprojektuje a zároveň postaví. Tato fotovoltaika se mírně liší od těch ostatních, protože střecha nám nevyšla staticky, neunese klasické panely a tu konstrukci pod nimi, proto jsme tady přistoupili k jinému technickému řešení. Jsou tam takové jakoby foliové panely, které jsou lehčí. Střecha to unese a instalovaný výkon se nezmění," doplnil Miklík.

Cílem Libereckého kraje je co největší energetická soběstačnost, proto se na fotovoltaické elektrárny zaměřil a počítá s nimi i každá nově projektovaná krajská budova. "Do konce roku 2024 máme v plánu vybudovat fotovoltaiku, která bude vyrábět zhruba jednu gigawatthodinu (GWh) s tím, že Liberecký kraj a jeho příspěvkové organizace mají spotřebu zhruba 17 GWh ročně. Do konce roku 2026 máme v plánu udělat přes tři GWh," dodal Miklík. Pětinu spotřeby by pak měl kraj krýt z vlastních zdrojů.

Solární elektrárny už Liberecký kraj instaloval na střechu budovy D svého sídla v Liberci, ale také třeba na střechy Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou nebo Střediska ekologické výchovy v Hejnicích. Malou elektrárnu pro výukové potřeby má Mateřská škola a Střední škola v liberecké ulici Na Bojišti, další elektrárna už pracuje na nedávno dokončené budově nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Hrádku nad Nisou.

Fotovoltaické panely dostane i střecha nové základny záchranky v Jablonci nad Nisou, domy pro postižené v Benešově u Semil nebo Vratislavicích nad Nisou, Muzeum Českého ráje nebo školy v Liberci a Turnově. Největším projektem, který Liberecký kraj chystá, je stavba solární elektrárny na letišti Hradčany v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Maximální varianta počítá s instalovaným výkonem přes 100 megawattů, náklady se předběžně odhadují na tři miliardy korun.

reklama