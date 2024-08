Na tvorbu mokřadů nebo stromořadí mohou dostat zemědělci i obce až 5 milionů korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zemědělci, obce i vlastníci půdy mohou od státu získat na stavbu krajinných prvků od 10 000 do pěti milionů korun z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, větší projekty za částku přesahující pět milionů podpoří Státní fond životního prostředí. Cílem podpory je kromě jiného vrátit druhovou pestrost do krajiny. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekli ministři životního prostředí Petr Hladík a zemědělství Marek Výborný (oba KDU-ČSL).Každý zemědělec, který postaví například mokřad nebo vysadí stromořadí, dostane na základě žádosti podle Výborného navíc finanční podporu zhruba 9000 korun na hektar jako součást takzvané ekoplatby.

"Nám se podařilo ve spolupráci ministerstev vytvořit novelu zákona o půdním fondu, která umožní kamkoliv do volné krajiny beztrestně, bez zbytečné administrativy, bez nutnosti něco platit dostat krajinné prvky," řekl Hladík. Jeho úřad vyčlení na zakládání nových krajinných prvků půl miliardy korun. Zemědělci mohou dostat peníze na stavbu příkopů, mezí, mokřadů, skalek, teras či na výsadbu skupin dřevin, stromořadí či travnatých svahů.

Cílem podpory je motivovat hospodáře, spolky, obce a vlastníky půdy, aby tvořili nové krajinné prvky. Česká krajina se podle Hladíka za posledních 80 až 90 let velmi změnila a vymizelo z ní spoustu druhů opylovačů, živočichů, květin i ptáků. "Krajinné prvky zvyšují odolnost krajiny vůči suchu a dalším extrémům, podporují vsákávání vody do půdy a zlepšují její kvalitu a úrodnost," dodal Výborný.

Zemědělci navíc po stavbě krajinných prvků mohou získat úlevu v podmínkách zemědělských dotací a dostat 9000 korun na hektar nově upravené plochy jako takzvanou ekoplatbou, uvedl Výborný. O platbu budou moci zemědělci žádat prostřednictvím Portálu farmáře.

Dotace na krajinné prvky ve výši do pěti milionů korun bude poskytovat Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Příspěvek bude možné využít také na nákupy pozemků nezbytných pro vytvoření krajinných prvků. Na větší projekty nad pět milionů korun lze podat žádost o podporu na Státní fond životního prostředí. Ministři zároveň řekli, že by chtěli vytvořit opatření, které by finančně pomohlo také s údržbou krajinných prvků.

reklama