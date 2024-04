Na vadnutí chmele zatím není lék, rozšíření se dá bránit jen opatrností

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na houbovou chorobu vadnutí chmele, která zasáhla i české chmelnice, zatím není lék. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) se rozšíření dá bránit jen tím, že pěstitelé budou dodržovat ochranná opatření, aby se houba nepřenášela na další plochy. V Česku ale zatím zasáhla jen menší část chmelnic, řekl dnes Výborný při své návštěvě Žatce.

"Podle informací, které máme od Ústředního a kontrolního zkušebního ústavu zemědělského, jsme v České republice identifikovali ten problém loni na 19 chmelnicích z celkových 346. Problém ale je, že dva až tři roky nejde identifikovat, jestli ta houba v půdě je. Ta nemoc spočívá v tom, že houba se nachází v půdě a nemusí dva roky nebo pět let ty rostliny vůbec napadat. Takže vlastně ani netušíme, jak velký problém to v Česku je a jak jsme se dnes shodli s chmelaři, tiše doufáme, že nás nepostihne to, co postihlo Německo," řekl Výborný.

Podle něj v Německu, které spolu s Českou republikou a Spojenými státy patří mezi tři největší producenty chmele na světě, houbová choroba vadnutí chmele postihla už asi polovinu chmelnic.

Jedinou šancí, jak šíření houby zabránit, je tak podle ministra dodržovat hygienická a dezinfekční opatření, aby technika nebo lidé nepřenášeli houbou nakaženou zeminu na jiné plochy, kde by se mohla houba rozšířit.

Ministerstvo podle Výborného podporuje analýzu zeminy na zjišťování výskytu houby, která napadá chmel. Analýzu zajišťuje Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský, který je ministerstvu podřízený.

V případě nakažení chmelnice pak pěstitelům nezbývá, než vysadit chmel na jiných pozemcích a na postižené chmelnici na několik let vysadit jinou plodinu, která je vůči houbě imunní.

