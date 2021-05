Na výsledky posudku k otravě řeky Bečvy je jednatel rybářů zvědavý

Zdroj | Český rybářský svaz

Především kvůli rybářům, kteří následky katastrofy likvidovali, by byl Trybuček rád, kdyby se havárii podařilo vyšetřit. "Stát se to v dnešní době může, pracujeme s různými látkami, neběháme v bederních rouškách. Zlobím se ale, že někdo musel o otravě vědět. A to já beru jako nejhorší zlo. Neřekl, stal se průšvih, pojďme to řešit, ale mlčel. Tohle na 99,99 procenta někdo věděl a nebyl jeden. Kdyby se viník přiznal, mohli jsme dnes být někde úplně jinde," řekl Trybuček.