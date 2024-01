Na Vysočině se otrávili dva orli karbofuranem, jeden z nich uhynul

Pepa 6.1.2024 19:17 Reaguje na Vladislava Vokounová

V tom případě by tady bylo otrav ještě více, ta pokuta je směšně nízká, téměř cena orla pro sokolnictvi.

Pokud si za to ty dědci nepůjdou sednout na nekolik let a nezaplati pokutu tak se nic nezmění.

Usvedceni již byli, ale dostali pouze podmínku.

Odpovědět