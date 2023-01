Nádobí na jedno použití ve francouzských fastfoodech končí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Asi největší rána je to pro řetězce fastfoodů – podniky značek jako je McDonald´s, Subway, Burger King a Starbucks – které musely kompletně přehodnotit svá základní provozní měřítka.

Provozovatelé řetězců rychlého občerstvení se ve Francii budou muset obejít bez papírových boxů a tácků, krabic, sáčků, kelímků a plastových vidliček. Počínaje letošním 1. lednem tu začal platit zákaz používání jednorázového nádobí v zařízeních, kde se jídlo konzumuje na místě.

Zákon zapovídající v podnicích jednorázové nádobí byl schválený a přijatý už o tři léta dříve, a nyní vešel v platnost. Zareagovat – anebo čelit hrozbě postihu – na něj musí všechny podniky veřejného občerstvení, které mají ve svých provozovnách více jak 20 míst k sezení.

Když se v nich nyní budou stravovat lidé, nabízené pokrmy musí dostat na talířcích, s příbory a skleničkami, jež jsou omyvatelné a znovu použitelné. Pro jídlo, které si berou a vyzvedávají ke konzumaci s sebou ven, zůstává balení při starém.

Vymyslet, jak to udělat jinak

Asi největší rána je to pro řetězce fastfoodů – podniky značek jako je McDonald´s, Subway, Burger King a Starbucks – které musely kompletně přehodnotit svá základní provozní měřítka. Zákon ale ve své podobě dopadá i na kantýny, pekárny, bistra nebo malé podniky nabízející třeba kebaby, nudle a suši. Dohromady se ve Francii týká více než 30 000 různých zařízení. Míst, kde jste jídlo dostali zabalené v sáčcích a krabičkách, které jste hned do dojedení u stolu vyhodili do koše.

Právě tento zažitý model, kdy jednorázový obal, kelímek či nádobí posloužilo hostům v řádu jednotek minut – než se změnilo v odpad – produkoval ročně až 180 000 tun odpadu. Který se v principu vytvořit nemusel, a jehož vzniku se dalo snadno předcházet. Použitím nádobí, které se dá omýt a použít znovu.

Pro provozovatele rychlého občerstvení přijetí zákona znamenalo jisté komplikace. Bylo například třeba dovybavit servis podniku o nové sety nádobí, uzpůsobit tomu provozní praxi, zřídit samostatné pulty pro výdej pokrmů konzumovaných na místě, vyhradit nové prostory pro oddělené skladování čistého a špinavého nádobí, instalovat myčky. A také poučit zákazníky navyklé odjinud, aby teď už příbory neházeli do koše.

Zákazníci se bojí o čistotu

„Všechno, co bylo z papíru nebo kartonu, je teď v omyvatelných a znovu použitelných plastech,“ popisuje Maria Varela, manažerka jedné z pařížských poboček McDonald´s. „Měnil se způsob servisu, uspořádání strávníků u stolů i rozmístění věcí na každém tácku podle podávaného menu. Proměnit jsme museli i formát obsluhy u pokladen.“

Konkrétně ve francouzských "mekáčích" jsou teď ikonické červenožluté papírové krabičky na hranolky ve stejném designu, jen vyrobené z tužšího plastu, stejně jako kelímky na nápoje. Po použití zamíří do mycích boxů, kde budou přečištěny vodou o teplotě 60 °C, aby byla zajištěna jejich hygienická nezávadnost i pro další jedlíky.

Organizace Zero Waste France argumentovala tím, že přímo u stolů v provozovnách vznikne 55 % objemu fast foodových odpadů a jen McDonald´s obsluhováním zákazníků takto přispěl Francii jedním kilogramem odpadů každou sekundu.

Dle popisovaných reakcí se zákazníci sice trochu bojí o to, zda čistota opětovně používaného nádobí bude dostatečná. Ale nově zavedený systém zatím – zdá se – funguje. Inspekce z potravinářských komisí a hygienických odborů při prvních kontrolách neshledaly žádné pochybení. Vícenáklady provozovatelů rychlého občerstvení se promítly do mírného zvýšení cen, ale úbytek zákazníků zatím nepozorují. A tam, kde se zákonu podřídit nechtěli, jen ubrali počet míst k sezení.

Chvála i kritika

Prosazení zákazu jednorázového nádobí v řetězcích rychlého občerstvení si už v roce 2017 vybrali za svůj cíl v nevládní organizaci Zero Waste France.

Argumentovali například tím, že přímo u stolů v provozovnách vznikne 55 % objemu fast foodových odpadů, a že jen McDonald´s obsluhováním zákazníků takto přispěl Francii jedním kilogramem odpadů každou sekundu. Schválení zákona v roce 2020 – stejně jako aktuální náběh zákona do praxe nyní – si velmi pochvalují. Tedy, skoro.

„Jsme nesmírně rádi, že to konečně vstupuje v platnost,“ říká Alice Elfassiová, vedoucí právního oddělení Zero Waste France. „Rychlé občerstvení je odvětví, které produkuje velké množství odpadu. Přestože jednorázové plasty již byly zakázány, byly nahrazeny velkým množstvím vyhozených výrobků, jako je lepenka, dřevo, bambus, což považujeme za nepřijatelné plýtvání zdroji.“

Za problematické teď vidí především, jak alternativy jednorázového nádobí podniky rychlého občerstvení zavádějí. „Většina restaurací rychlého občerstvení nepřejde na klasické sklo nebo porcelán, které se dlouho opotřebovávají a vydrží roky, ale zvolí tvrdý plast.“

Na to ve velké míře cílí i kritika odpůrců zákona. Tvrdí, jeho přijetí značně navýšilo poptávku po sice omyvatelném a opakovaně použitelném, ale stále ještě plastovém nádobí. A že s vyšší spotřebou ohřáté vody a čisticích prostředků pro mytí nádobí zákon možná ušetří na vznikajících odpadech, ale už ne na součtu vydaných energií a užitých materiálů.

V podobném duchu pak například Evropská aliance výrobců papírových obalů (EPPA) doplňuje, že francouzský zákon není šťastně zacílený. Protože ony zaužívané jednorázové obaly byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů, a míra recyklace u nich před zákazem dosahovala 82 %.

Jak se bude situace ve francouzských bistrech, kantýnách a provozovnách s rychlým občerstvením dál vyvíjet, se vyplatí sledovat. O podobných zákonných opatřeních přemýšlí řada států Evropské unie.

