Návrat kulanů má zachránit step u dunajské delty na Ukrajině

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Cloudtail the Snow Leopard / Cloudtail the Snow Leopard / Flickr.com

Když se hovoří o progresivních projektech re-wildingu, tedy znovu-zdivočení krajiny, obvykle nás stát Ukrajina mezi prvními nenapadne. Přesto se právě tady, v Tarutinské stepi při Dunaji, aktuálně rozbíhá mimořádný projekt, s výrazným odpadem na krajinu a záchranu ohroženého druhu. Píše o tom RewildingEurope.com

Jedním ze čtyř dnes ještě existujících poddruhů osla asijského je kulan. Zvíře, které si většina z nás spojí v lepším případě spíše s Turkmenistánem, však bylo ještě před pár staletími rozšířeno volně od dnešního Mongolska po pobřeží Středozemního moře. Na 95 % tohoto původního areálu už byl vyhuben, a v Červeném seznamu IUCN je veden jako endangered, druh ohrožený. Od toho, aby byl zařazen mezi skutečně kriticky ohrožené, jej zatím dělí existence několika izolovaných stád v Kazachstánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Mongolsku. A nyní nově, i v Ukrajině, na Tarutinské stepi, severně od Dunaje.

Tady, na území o rozloze 8000 hektarů, bylo letos v květnu vypuštěno 20 jedinců (12 samic a 8 samců), aby se stali základem nového stáda a celé regionální populace. Ta by, v optimálních podmínkách, mohla v roce 2035 nakonec čítat 250-300 celoročně volně se pasoucích exemplářů. Čímž by si volně žijící kulani na celém světě co do početnosti mohli polepšit o jednu devítinu. Na projektu návratu kulanů spolupracovaly organizace Rewilding Europe a Rewilding Ukraine, které zajistily převoz, odchov i povinnou karanténu a pobyt v kontrolovaném prostředí ohrad před vlastním vypuštěním.

Dobrá zpráva to není jen pro kulany. Okolí dunajské delty je totiž jednou z posledních opravdových stepí celé Evropy. Travnaté území, které bylo vždy spásáno velkými kopytníky, bez jejich přítomnosti nebylo možné dále udržet. A stovky druhů navázaných na tento režim byly rovněž ohroženy vymizením.

„S tím, jak budou v Tarutinské stepi přibývat kulani, bude vzrůstat i jejich význam pro biodiverzitu,“ píše RewildingEurope. „Spásáním budou zkracovat výšku travnatého porostu a tím jej činit obyvatelnějším pro sysly a sviště, podpoří růst chráněných rostlin, nalákají hmyz a motýly. A také tím napomohou prevenci velkých požárů.“ Kulani budou pomáhat živí i mrtví. Předpokládá se, že přítomnost jejich stád naláká přirozené predátory, vlky a šakaly obecné. A jejich mršiny pak poslouží liškám a supům.

Prospěch z návratu kulanů by měly pocítit i regionální komunity, které vítají návrat krajiny k původnímu stavu jako šanci na podporu ekoturistiky.

