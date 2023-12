Návrh dohody z klimatického summitu čelí kritice, EU jej má za nedostatečný

Jiří Svoboda 12.12.2023 12:25

A kdyby byla podepsána dohoda, že celý svět přestane používat fosilní paliva do roku 2050, jaké by to mělo pro budoucnost dopady? Řekl bych stejné jako opěvovaná Pařížská dohoda, která se neplní a skoro nic nezměnila.



Je třeba produkovat další cáry papíru?

Odpovědět