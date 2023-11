Návštěvnost CHKO Brdy vytrvale roste, nově láká na Dům přírody v zámečku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Tr.ma / Tr.ma / Wikimedia Commons Tři Trubky dal vystavět rod Colloredo-Mannsfeldů na konci 19. století. VLS teď opravily exteriér, myslivnu a vodní elektrárnu a vybudovaly dvoukilometrovou lesní stezku od parkoviště u Strašic.

Návštěvnost Chráněné krajinné oblasti Brdy, která je veřejnosti přístupná od roku 2016, vytrvale roste. V letošní turistické sezoně bude zřejmě kolem 100 000 lidí. Od srpna jí pomáhá Dům přírody Brd v areálu památkově chráněného loveckého zámečku Tři Trubky, kam přišlo za tři měsíce 6400 platících návštěvníků. Vojenské lesy a statky ČR (VLS) ho zrekonstruovaly za 81 milionů korun na informační, vzdělávací a zábavní centrum. S ohledem na to, že je uprostřed lesů mimo civilizaci a několik kilometrů od nejbližších parkovacích stání, překonává návštěvnost očekávání, řekl ČTK ředitel VLS Roman Vohradský.

"Daří se nám směřovat lidi do lokalit, kde je co nabídnout a kde chceme, aby se soustředili. Nechceme, aby se po kopcích pohybovaly velké skupiny. Každý si samozřejmě může vybrat, jakou stezku chce, ale ta hlavní návštěvnická centra by měla být organizovaná a řízená - měl by to být Dům přírody Brdy a infocentrum v Obecnici," řekl David Novotný, ředitel divize VLS Hořovice, která bývalý vojenský prostor spravuje.

Podle turistů je značení v Brdech husté a kvalitní. Podle Novotného byla od roku 2016 zajištěna dostačující síť pěších i cyklostezek. "V porovnání s ostatními CHKO jsme na tom skoro stejně," uvedl. "Brdy jsou navštěvované ze dvou směrů. Z plzeňské strany jsou největšími taháky Padrťské rybníky. Jordán a Tok jsou spíš navštěvované z příbramské strany," řekl. Díky Domu přírody je teď větší nápor z plzeňské strany.

"Expozice v bývalých hospodářských budovách zámečku popisuje unikátní přírodu na pomezí Středočeského a Plzeňského kraje, ale také zdejší historii," řekl mluvčí VLS Jan Sotona. Věnuje se také vojenské minulosti území, které se stalo prvním výcvikovým prostorem už za první republiky a částečně slouží k výcviku dodnes. Tři Trubky jsou desátým domem přírody Agentury ochrany přírody a krajiny, která buduje moderní návštěvnická zařízení ve významných chráněných územích. O CHKO Brdy a její přírodu je velký zájem, řekl Bohumil Fišer z agentury. Potvrdil to i Tomáš Makaj z Muzea středních Brd ve Strašicích, které je provozovatelem domu přírody a pořádá komentované vycházky.

Tři Trubky dal vystavět rod Colloredo-Mannsfeldů na konci 19. století. VLS teď opravily exteriér, myslivnu a vodní elektrárnu a vybudovaly dvoukilometrovou lesní stezku od parkoviště u Strašic. V nové sezoně chtějí otevřít cyklotrasu ze Tří Trubek, na níž se návštěvníkům zobrazí na mobilní aplikaci "Brdy a Ralsko - Divočina v srdci Čech" vojenská technika na cvičištích a informace o přírodě i historii.

