Uhlíkově negativní je lepší než jen neutrální. Co to znamená pro Microsoft?

O společnosti Microsoft už jste nejspíše slyšeli. Ano, přesně ten nadnárodní gigant, s čistým ročním ziskem kolem 43 miliard dolarů, který se zabývá vším, co aspoň trochu souvisí s počítači a světem moderní technologie. Členové jeho představenstva teď způsobili nemalý rozruch, když vyhlásili svůj nový záměr. Do roku 2030 se chtějí stát uhlíkově negativní.

Pokud jste posledních pětačtyřicet let nestrávili na Měsíci nebo v kómatu, nejspíš jste už o společnosti Microsoft slyšeli. Ano, přesně ten nadnárodní gigant, s čistým ročním ziskem kolem 43 miliard dolarů, který se zabývá vším, co aspoň trochu souvisí s počítači a světem moderní technologie. Členové jeho představenstva teď způsobili nemalý rozruch, když vyhlásili svůj nový záměr. Do roku 2030 se chtějí stát uhlíkově negativní. A chtějí vymazat uhlíkovou stopu své minulosti. Píše o tom podnikový blog Microsoft

Koncept uhlíkové neutrality, respektive nulových emisí uhlíku, je jasný. Mezi emisemi skleníkových plynů uvolněnými do atmosféry a těmi pohlcenými, musí panovat početní rovnováha. A té se obvykle dá dosáhnout nějakým kompenzačním opatřením, třeba výsadbou stromů, které vyprodukovaný uhlík lapají. Ne každý, kdo se chce dobrat uhlíkové neutrality, sází stromy. Většinou postačí nějaké offsetové řešení, uhlíková daň či ekoodpustek nebo to, že za své peníze necháte někde stromy vysadit někoho jiného. Také se očekává, že průběžně budete svou uhlíkovou stopu snižovat. Třeba zapracováním obnovitelných zdrojů energie do výrobního procesu, zvýšenou energetickou efektivitou provozu. Pro korporátní giganty jako třeba Amazon nebo Apple nic nového. Jenže Microsoft jde dál.

Výzva budoucnosti, která jde do minulosti

Místo uhlíkové neutrality teď razí tezi o uhlíkové negativitě. Tedy o snaze pojmout z atmosféry více skleníkových plynů, než je třeba k rovnováze s vlastní produkcí. Chtějí prostě změnit pravidla hry, posunout horizont lidských možností. A ani tím nekončí. Uhlíkově negativní provoz, kterého by Microsoft rád dosáhl do roku 2030, má později vystřídat ještě unikátnější koncept. V roce 2050 by chtěl Microsoft dosáhnout stavu, při kterém svou uhlíkovou negativitou vykryje všechny své emise, které historicky od svého založení v roce 1975 vyprodukoval. A pokud vám laťka neuvěřitelných extrémů přijde stále moc nízko, doplníme, že Microsoft by rád „vykryl“ i veškeré emise spojené s využíváním svých produktů za celou dobu své existence. To už je pořádná senzace.

Absolutní prvenství. Nebo absurdní?

Microsoft si za svůj novátorský přístup rozhodně zaslouží pochvalu, protože společností, které se nezříkají své uhlíkově černé minulosti je zatím … ano, správně, Microsoft je opravdu první. S uhlíkovou neutralitou se zatím úspěšně perou od roku 2012, a zdá se, že ji zvládnou naplnit. Ale jak chtějí dokázat to všechno další slíbené? Tady už prvotní revoluční nadšení trochu opadá. „Bude to chtít naprosto agresivní přístup, moderní technologie, které dosud neexistují a inovativní veřejnou politiku,“ tvrdí ve svém tiskovém prohlášení představenstvo společnosti. Při bližším pohledu do hrubého přehledu toho, jak chtějí uhlíkové negativity, se ale nic moc nového nedozvíme. Je to vlastně mix toho, co s úspěchem zkouší už dnes.

To samé, a čističky navíc

Obnovitelné zdroje energie na 100 % provozu, od datových center po obchody. Elektromobily ve výrobních kampusech i ve flotile přepravních vozů, alternativní modely přepravy osob na služebních cestách. Zvýšení interní uhlíkové daně, ze stávajících 15 dolarů za tunu na blíže nespecifikovanou sumu. Mnohem výraznější zapojení offsetů pro výsadbu oxid uhličitý lapajících stromů. A kde jsou ty zásadní inovace? Na ty si budeme muset ještě chvilku počkat. „Takové technologie totiž ještě neznáme, ale hodláme stimulovat jejich vývoj.“

Relativně slibnou cestou se například jeví obří čističky vzduchu (DAC, direct air capture). Microsoft hodlá v následujících 4 letech investovat jednu miliardu dolarů do jejich vývoje a zlepšení efektivity. Už proto, že současné náklady na odstranění jedné tuny CO2 z ovzduší touto cestou vyjde mezi 300-600 dolarů, tedy nad horní hranicí ekonomické udržitelnosti. „Ale kdyby to fungovalo, byla by jedna taková čistička jako tisíc stromů.“

Na to, jak to celé dopadne, si budeme muset počkat. Microsoft si skutečně nevytknul v budoucnosti zrovna malý cíl. Členové představenstva jej sami přirovnávají k cestě na Měsíc. Což může být velké dobrodružství, s dost nejistým výsledkem. Už proto, že tenhle celý výlet zaplatí na ekopřirážkách sami spotřebitelé. Ale kdyby to vyšlo? Asi se vyplatí držet Microsoftu palce. Jejich přístup k negativitě je velmi pozitivní.

