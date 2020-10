Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | bikemp / Shutterstock Olomoucký krajský úřad schválil v září výjimku z emisních limitů pro rtuť na šest let a pro emise oxidů dusíku na osm let pro elektrárnu Chvaletice. Ekologické organizace se proti opětovnému udělení výjimky odvolaly.

Hnědouhelná elektrárna Chvaletice na Pardubicku, kterou provozuje společnost Sev.en Energy, loni vypustila 537 kilogramů rtuti. Nárůst je výrazný, v roce 2018 to bylo 154 kilogramů. Vede tak žebříček největších znečišťovatelů rtutí v Česku. Následují ji hnědouhelné elektrárny Počerady a Prunéřov, obě v Ústeckém kraji. V tiskové zprávě vyplývající z dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování o tom dnes ČTK informovala organizace Greenpeace. Vyjádření provozovatelů elektráren, společností Sev.en Energy a ČEZ, ČTK shání.

"Elektrárna Chvaletice se tak stala nejen skokanem roku, ale také největším českým zdrojem rtuti do ovzduší, když loni překonala i dříve první elektrárnu Počerady, která loni vypustila 383 kg rtuti," uvedlo Greenpeace. V roce 2018 Počerady vypustily 229 kilogramů této toxické látky. Prunéřov loni vyprodukoval 359 kilogramů rtuti. Další elektrárny a podniky z první desítky největších znečišťovatelů jsou pod hranicí 300 kilogramů. Provoz hnědouhelné elektrárny Prunéřov I byl letos v létě ukončen.

Elektrárna Chvaletice považuje žebříčky "nátlakových organizací" za absurdní, protože srovnávají nesrovnatelné. Poukazuje na jednorázové měření rtuti, které nepovažuje za příliš průkazné, neboť složení paliva se během roku mění. "Pokračujeme v miliardové ekologizaci, jejíž součástí bude největší látkový filtr v republice a která v přechodném období povede ke splnění nových evropských limitů," uvedl na dotaz ČTK mediální zástupce Sev.En EC Petr Dušek. Podle něj měla v loňském roce elektrárna Chvaletice nejnižší emise oxidu siřičitého v historii. Z Integrovaného registru znečištění vyplývá, že se meziročně snížily také emise oxidu uhličitého, oxidů dusíku, naopak se zvýšily emise polétavého prachu.

Podobně ohledně rtuti argumentuje i ČEZ. "Doposud se rtuť historicky vůbec nesledovala a žádné limity neexistovaly. Nejen u nás, ale i po světě," uvedl mluvčí společnosti Ladislav Kříž.

Greenpeace uvedlo, že Chvaletice a Počerady žádají o výjimky z nových limitů pro rtuť, které v EU začnou platit v roce 2021. "Výjimky, byť na kratší dobu, žádají i další uhelné elektrárny - Prunéřov, Tušimice a Ledvice - které v žebříčku znečišťovatelů touto látkou figurují na dalších místech," uvedli ekologové, kteří tuto praxi dlouhodobě kritizují.

Podle Kříže je důvodem žádosti o výjimky skutečnost, že ČEZ musel nejprve najít spolehlivou metodu kontinuálního měření rtuti a posléze společně s externími partnery hledat a testovat technické řešení její redukce. "ČEZ kvůli tomu rozběhl v předchozích letech za pomoci univerzit a jiných výzkumných institucí rozsáhlý program výzkumu a vývoje nejefektivnější technologie na snížení emisí rtuti. Náklady na tento výzkumný program se pohybovaly v řádu stovek milionů korun," uvedl Kříž. Vlastní soutěž na dodávku technologií podle něj potrvá zhruba rok, účastníci se mohou odvolat. Protože není možné pro všechny zdroje ČEZ úpravy zvládnout, společnost žádá o výjimky.

Podle mluvčího Greenpeace Lukáše Hrábka nová měření ukázala, že emise rostou. Žádosti o výjimky označil za nepřijatelné. "Zastaralé uhelné elektrárny jako Chvaletice a Počerady prostě nejsou schopné plnit moderní nároky na ochranu zdraví a životního prostředí. Dávat jim výjimky z nových evropských limitů za situace, kdy se ukazuje, že vypouští více rtuti, než se myslelo, je nepřípustné. To by bylo jako snížit trest vězni ve chvíli, kdy se zjistí, že spáchal násobně více zločinů," uvedl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí Duha. "Chvaletice i Počerady je naopak potřeba co nejdříve odstavit, vývoz elektřiny s takovými dopady na lidi a klima si prostě dovolit nemůžeme," doplnil.

Olomoucký krajský úřad schválil v září výjimku z emisních limitů pro rtuť na šest let a pro emise oxidů dusíku na osm let pro elektrárnu Chvaletice. Ekologické organizace se proti opětovnému udělení výjimky odvolaly.

ČEZ o výjimky pro některé své elektrárny a teplárny, včetně Počerad, požádal v březnu. Platnost poslední má končit v roce 2025. Počerady mají nejpozději v roce 2024 přejít do vlastnictví společnosti Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Ekologové už dříve označili žádost o výjimku ze strany ČEZ za absurdní. Ten naopak argumentuje tím, že je logické, aby modernizaci provedl nový majitel.

