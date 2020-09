Německo chce obnovit transevropské železniční spoje

Pavel Hanzl 22.9.2020 08:43

Tohle je velmi hezké, ale realita je někde jinde. Už v době nějaké normální vlády jsme podepsali závazek, že do roku 2030 budeme mít hotový úsek vysokorychlostní tratě z Prahy na německé hranice směrem na Drážďany.

Jenže jsme nic ještě neudělali a ministr Ťok veřejně prohlásil, že do té doby nebude ani ťuk.

Výstavba dálnic propojující nás s Evropu je zcela ostudná, nádherný příklad je Brno - Vídeň.

Rakušáci mají dálnici dotaženou na naše hranice, na naší straně končí v Pohořelicích, což je na hranice asi 18 km.

Právě soudruh Ťok byl nedávno na revizi a přímo do televize prohlásil, že problémy jsou na Rakouské straně.

Připadá mi naprosto děsivé, že ministr přímo lže do médií a vůbec nikomu to nepřipadá divné.

