Německo vybaví větrné elektrárny na pobřeží radary pro sledování lodí a dronů

Větrné elektrárny u severního pobřeží Německa budou nově vybavené radarovým zařízením pro lepší dohled nad drony a loděmi na moři, uvedl německý námořní úřad. Německo tak posiluje námořní bezpečnost, informuje agentura Reuters.Mluvčí německé námořní agentury (BSH) potvrdil zprávu deníku Bild , že větrné elektrárny na pobřeží Severního a Baltského moře byly požádány o instalaci radaru. Ruská invaze na Ukrajinu zvýšila obavy o bezpečnost v evropských vodách v důsledku útoků na infrastrukturu nebo ropných tankerů, které jsou součástí takzvané ruské "stínové flotily". Německo v úterý zabavilo tanker Eventi, jehož posádka nad lodí ztratila v lednu kontrolu při plavbě v Baltském moři. Evropská unie se domnívá, že tanker je součástí "stínové flotily", kterou Rusko využívá k obcházení ropných sankcí.

Nové radarové systémy na větrných elektrárnách by mohly rozpoznat lodě nebo bezpilotní letouny, které mají vypnuté navigační a lodní údaje. "Data se používají především k zabezpečení dopravních tras," řekl deníku Bild úředník námořního úřadu Nico Nolte a dodal, že data putují také do centra námořní bezpečnosti v přístavu Cuxhaven. To je úřad odpovědný za bezpečnost a ochranu německého pobřeží. V tomto centru sídlí mimo jiné spolková policie, námořnictvo a Ústřední velitelství pro námořní mimořádné události a mohlo by tak okamžitě reagovat na útoky.

Normy pro rok 2025, které BSH zveřejnila koncem ledna, požadují, aby provozovatelé větrných elektráren instalovali na vhodných stavbách nejmodernější radarové systémy a shromážděné údaje předávali úřadům.

