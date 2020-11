Nenechávejte losy olizovat auta, žádají kanadské úřady řidiče. Losi na vozech našli snadný zdroj soli

Jirka Černý 25.11.2020 11:34

Myslím že už je pozdě, jak se zvířata něco naučí tak se to z nich jen tak nedostane a vyžadovalo by to opravdu železnou disciplínu od návštěvníků a řidičů. Naše kočka přišla na to že auto které přijede má teplý motor a to z ní nedostanete, navíc je ta zkušenost nějak přenosná na ostatní. Njak mi to nevadí, auto už je stejně hnusný tak nemá co poškrábat, ale bojím se chvíle kdy ji dojde že ke zdroji tepla se dá dostat blíž.

