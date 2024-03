Karel Zvářal 7.3.2024 14:34

Prof. Hindls správně říká, že se bude muset jednat, ač to premiér ("pod nátlakem") odmítá. Pod ekonomickým, byrokratickým a GD nátlakem pracují zemědělci, a je proto logické, že se brání (a zlobí). Úspornému balíčku říkám "úporný" balíček, protože správný politik nikdy neřekne nikdy. Holdingy čekají, až to ti menší položí, aby se jich (jejich půdy) mohli ujmout. I v zemědělství je potřebná diverzifikace, a je třeba naslouchat všem, i těm, za koho nikdo nelobbuje, resp. nedostatečně. Akce se mi líbila, jen zbytečně utnuli živé vysílání, aby Daniel S. honem sdělil národu, že v jižních Čechách bylo zemětřesení. Ač by to stačilo říct ve večerních zprávách, bylo třeba odvést pozornost jinam...

