Norsko má zlikvidovat dvě větrné farmy - ohrožují chov sobů

Břetislav Machaček 15.11.2021 11:49 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

Lidi v okolí si provozovatel "koupí" nějakou výhodičkou a zbytek

se větrnému parku vyhne obloukem. Kam ale budou lidé uhýbat, až

budou splněny cíle "grýndýlu" . To by tu musely být větrníky

pomalu všude, proložené solárními parky a poli s biopalivy.

Prostě krajina "blízká přírodě", ale bude vhodná pro přírodu?

Sámové už vědí, že ne, ví to už i rybáři z pobřeží "větrníků"

a všichni, kteří žijí v okolí větrných parků a nemají z nich

nějaké "výhodičky".

