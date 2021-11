Nová studie spojuje s pandemií více než osm milionů tun plastového odpadu

Foto | philippe spitalier / philippe spitalier / Unsplash Pandemie covidu-19 přinesla zvýšené využívání jednorázových plastových předmětů, jako jsou ochranné pomůcky pro zdravotníky, ale také materiálů používaných při doručování pokrmů či jiného zboží.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lidstvo za rok a půl pandemie vyprodukovalo přibližně 8,4 milionu tun plastového odpadu souvisejícího se šířením covidu-19. S takovýmto odhadem přichází tým vědců z Číny a Spojených států ve studii publikované tento týden odborným časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Většinu odpadu podle autorů vytváří nemocnice.

Pandemie covidu-19 přinesla zvýšené využívání jednorázových plastových předmětů, jako jsou ochranné pomůcky pro zdravotníky, ale také materiálů používaných při doručování pokrmů či jiného zboží. Nová studie přináší první konkrétní odhad rozsahu výsledného odpadu, jakož i poznatky o osudu těchto materiálů ve světových oceánech, uvádí v tiskové zprávě Kalifornská univerzita v San Diegu (UCSD).

Analýza vzešla ze spolupráce této americké instituce s Nankingskou univerzitou v Číně. Čtveřice vědců dospěla mimo jiné k závěru, že asi 26.000 tun plastového odpadu spojeného s pandemií se dostalo do oceánů. Odhad celkového objemu vyprodukovaného odpadu se týká období od začátku pandemie do 23. srpna letošního roku, přičemž autoři studie uvádí možnou odchylku ve výši 1,4 milionu tun. Nemocnice podle nich stojí za 73 procenty globálního součtu, přičemž 72 procent odpadu vzniklo v Asii.

"Když jsme se pustili do výpočtů, překvapilo nás zjištění, že množství zdravotnického odpadu výrazně převyšuje množství odpadu od jednotlivců a že velká část toho přichází z asijských zemí, ačkoli většina případů covidu-19 byla jinde," komentovala výsledky Amina Schartupová z oceánografického institutu při UCSD. "Největšími zdroji dodatečného odpadu byly nemocnice v oblastech, které už před pandemií nezvládaly zpracovávat odpad," dodala.

Deník Los Angeles Times ve čtvrtečním komentáři podotýká, že svět před pandemií produkoval asi 300 milionů tun plastových předmětů na jedno použití, takže několikatunový nárůst spojený s pandemií by nebyl nijak dramatický. Svědčí ale podle něj o nepříznivém trendu. "Ve zdravotnictví v mnoha případech nelze plasty dost dobře nahradit, obzvláště pokud jde o ochranné vybavení. Proto je zcela nezbytné, abychom se zaměřili na omezení spotřeby postradatelných jednorázových plastů," uvádí list.

reklama