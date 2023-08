Nově povinný posudek vody ve škole či hotelu může vyjít na desítky tisíc korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zhodnocení možných rizik pro kvalitu pitné a teplé vody ve škole či hotelu specializovanou firmou může vyjít jejich provozovatele až na 50 000 korun. Posouzení výskytu olova či bakterie legionella má být podle návrhu nové vyhlášky povinné pro školy, zdravotnická, sociální a ubytovací zařízení. Ministerstvo zdravotnictví chce připravit metodiku, aby to zvládl i provozovatel nebo správce budovy. Zvažuje se i vytvoření dotačního programu.

Provozovatelé budov mají posoudit riziko výskytu legionelly a prověřit, zda nemají staré olověné rozvody. "Přítomnost legionell v teplé vodě některých veřejných budov je již v rámci stávající legislativy řešena a zásadní výskyt olova se v rozvodech pitné vody budov nepředpokládá, jelikož u většiny těchto rozvodů vzhledem k jejich stáří již došlo k jejich výměně," uvedlo ministerstvo. Dodalo, že olověné rozvody se používaly do roku 1945.

Pokud v budově bez vyměněných rozvodů sídlí školy, školky nebo lůžková zdravotnická či sociální zařízení, například nemocnice nebo domovy pro seniory, musí ale nově jejich provozovatelé vypracovat posudek hodnotící rizika. Olovo ve vodě může totiž být rizikem pro těhotné nebo malé děti, ovlivňuje vývoj mozku. Limit pro zdravotně nezávadnou vodu je deset mikrogramů olova na litr vody.

Ministerstvo jako příklad nákladů na takový posudek vzalo školu s 500 žáky a 20 třídami. Náklady na odběr a laboratorní rozbor vody včetně zpracování posudku a provozního řádu vyčíslilo na pět hodin práce a 15 000 korun. "Pokud by analýzu kompletně prováděla konzultační firma, částka by byla navýšena na cca 20 000 až 25 000 korun," uvedlo ministerstvo. Je to podle něj méně, než taková škola vydá za teplou a pitnou vodu měsíčně.

Podobné posouzení budou muset mít tato zařízení i na riziko bakterie legionella v rozvodech teplé vody. Rizikový je hlavně centrální způsob ohřevu s akumulací teplé vody, chybějící izolace potrubí nebo pokles teploty vody v systému pod 50 stupňů Celsia. Za vysoké riziko jsou v materiálu považována slepá ramena a nevyužívané koncovky potrubí, kde voda stojí, nebo vanové koupele.

Vyšším rizikem je legionella pro vysoce vnímavé osoby, jako jsou nedonošené děti, pacienti po transplantacích, rakovině nebo na jednotkách intenzivní péče. U zvlášť citlivých jedinců může být onemocnění legionelózou i smrtelné.

Pro ubytovací zařízení ministerstvo odhaduje, že náklady na posudek budou 25 000 až 30 000 korun, od konzultační firmy až 50 000 korun. "Další snahou ministerstva zdravotnictví bude vydat metodický pokyn pro posuzování rizik v domovních rozvodech, aby byli provozovatelé (...) schopni toto posouzení zpracovat v maximální možné míře sami," píše se v dokumentu. V materiálu je i tabulka, která bodově hodnotí možná rizika.

Vyhláška vzniká v důsledku přijaté evropské směrnice, která zavádí nové podmínky pro kontrolu kvality vody. Většina se týká provozovatelů vodovodů, kteří už unií dané podmínky od roku 2017 plní. Budou ale muset testy doplnit o nově sledované chemické a další látky a podrobněji popsat možná rizika v samostatném dokumentu.

