Nový projekt Plzeňského kraje Zdravá krajina má pomoci zadržet vodu v krajině, revitalizovat vodní toky, obnovit prameniště a staré polní cesty a celkově zlepšit stav krajiny a její funkce. S krajem se na tom podpisem memoranda dohodly Biskupství plzeňské a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK). ČTK to řekl náměstek hejtmana Josef Bernard (STAN).

"Naše krajina se nenachází v dobrém stavu, byla odvodněna a ztratila mnoho biotopů. Vodu jsme svedli do koryt řek, které jsme vybetonovali, vykamenovali a narovnali. Dnes je voda v přírodě nejvzácnější komoditou," uvedl. Podle Bernarda se musí krajina změnit tak, aby se zvyšovala biodiverzita, vracely remízky, tedy místa mezi poli a polními cestami, kde člověk nechá přírodu volně působit, aby v ní mohly žít různé živočišné druhy.

Podle předsedy Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Rudolfa Salvetra jde o řadu solitérních projektů, na nichž se podílejí jednotlivá města a obce. "Krajinu je třeba ozdravit, ale také nesmíme zapomenout, že má sloužit lidem, kteří v ní žijí," uvedl.

Kraj už dokončil Regionální strategii adaptačních opatření (ReSAO), která zmapovala celý region a říká, co je třeba zhruba do 20 let v krajině udělat pro zadržování vody. Strategie má být pro region dokumentem jako je třeba územní plán. Analyzuje největší problémy. Dalšími etapami budou projekty a stavby, které pomohou čelit jak případnému suchu, tak povodním.

Kraj podle vedoucího krajského odboru životního prostředí Martina Plíhala pokračuje ve snaze "ozdravit" krajinu v regionu, ale navazující kroky se neobejdou bez vlastníků pozemků, kde je vhodné provést konkrétní opatření pro zlepšení vodního režimu. "Jde například o rozdělovací pásy na polích, revitalizaci vodních toků, obnovu pramenišť a mokřadů, protierozní pásy, obnovu polních cest včetně doprovodné výsadby. Neméně důležitá je i osvěta. Oslovili jsme různé partnery a všude nacházíme ochotu společně tuto výzvu uchopit," řekl.

Odbor připravil také nový informační web. "Chceme tam ukázat příklady dobré praxe a zároveň poskytovat metodiku, jak toho dosáhnout a kde na to získat finance. Krajinu můžeme zlepšit všichni, ať jde o výsadbu stromů nebo obnovu zaniklých polních cest až po zadržování srážkových vod ve městech. Není to krátkodobá záležitost," uvedl Bernard.

Plzeňský kraj teď bude pracovat na detailním řešení první vybrané lokality u Dobřan, která vyšla z ReSAO jako prioritní oblast číslo 1. Partneři dnes představili projekt před muzeem a klášterem v Mariánské Týnici na severu Plzeňska, kde je jedna z ukázek dobré praxe, do níž se zapojili i místní prostřednictvím spolku. "Obnova historické cesty v jinak fádní zemědělské krajině, která končí přímo před skvostem - Mariánskou Týnicí, je výborným příkladem malých aplikací, kterou se každý může inspirovat," řekl Bernard.

