Nový šéf evropského sdružení automobilek vyzval EU ke změnám v ekologické politice

Nový šéf Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) Ola Källenius vyzval Evropskou unii ke změnám v její ekologické politice a k jednáním s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem s cílem odvrátit obchodní válku."Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) musí být konfrontována s realitou a upravena, aby byla méně přísnější, flexibilnější a změnila dekarbonizaci automobilového průmyslu v ekologický a ziskový podnikatelský model," napsal Källenius v otevřenémadresovaném představitelům EU.

Källenius, který je rovněž šéfem německé automobilky Mercedes-Benz, také uvedl, že evropský automobilový průmysl je nadále odhodlán k přechodu k dopravě s nulovými emisemi. Strategie pro dekarbonizaci automobilového sektoru však podle něj musí vytvářet hospodářský růst a konkurenceschopnost, ne je omezovat.

Evropským automobilkám od letošního roku hrozí vysoké pokuty za neplnění klimatických cílů. V poslední době však sílí politický tlak na zmírnění těchto pokut. Česko usiluje o to, aby se v letošním roce pokuty neplatily a emisní cíle pro automobilky se rozložily do pěti let.

Evropská komise minulý měsíc oznámila, že v lednu oficiálně zahájí strategické rozhovory o budoucnosti automobilového průmyslu v Evropě, které koncem listopadu avizovala její předsedkyně Ursula von der Leyenová.

Evropský automobilový průmysl se v poslední době potýká mimo jiné se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a nečekaně pomalým přechodem zákazníků k elektromobilům. Čelí rovněž hrozbě, že administrativa nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA. Källenius v dopisu uvedl, že EU by měla s USA jednat a snažit se odvrátit možný obchodní konflikt.

