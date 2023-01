O místo ředitele inspekce životního prostředí se uchází deset lidí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do druhého kola výběrového řízení na místo ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se přihlásilo deset uchazečů, sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Lucie Ješátková. Zájemci se mohli hlásit do čtvrtka 19. ledna, kdy okolo poledne evidovalo MŽP sedm přihlášek. Následně přibyli další tři kandidáti. Nový ředitel má být podle Ješátkové znám do měsíce.

Bývalý ředitel Erik Geuss podal v říjnu loňského roku žádost o odvolání z funkce k 7. prosinci. V květnu loňského roku avizoval záměr odstoupit kvůli politickým tlakům, které cítil po otravě řeky Bečvy v září 2020. Odmítá, že by inspekce během hledání příčin znečištění řeky postupovala nesprávně. V květnovém rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že svého nástupce by chtěl varovat zejména před byznysem s nebezpečnými odpady, který považuje za velký problém.

Podle Ješátkové je vedením ČIŽP v současné době pověřen dosavadní ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Lukáš Kůs.

V původním výběrovém řízení, které se konalo ke konci loňského roku, neuspěl žádný z tehdejších kandidátů. Podle informací serveru Hospodářské noviny se ve zrušeném výběrovém řízení ucházel o post šéfa inspekce současný ředitel oblastního inspektorátu Praha Václav Beroušek či náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Od 1. ledna se podle novely služebního zákona mohou do nynějšího řízení přihlásit i zájemci mimo státní službu.

