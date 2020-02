Oceány dnes plundrujeme tak, jako před sedmdesáti lety pevninu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | NOAA / Unsplash V posledních desetiletích se stále častěji hovoří o dlouhodobé neudržitelnosti lidského počínání. O těžbě neobnovitelných zdrojů, ekologických dopadech rozvoje průmyslu, narůstajícím znečištění, krizi biodiverzity. Robert Blasiak z univerzity ve Stockholmu varuje, že až nápadně podobné chyby teď všichni opakujeme ve vztahu k oceánům. / Ilustrační foto

Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí jen k nejbližšímu pobřeží. Kde začít? Dnes jsme si vědomi, že lesnické hospodaření formou monokultur je možná fascinující systém produkce dřevní biomasy, ale z hlediska biodiverzity takových lesů a jejich odolností vůči klimatickým změnám je to spíš katastrofa. Porovnejte to například s nejrůznějšími akvakulturami a pěstírnami ryb či korýšů. V zásadě ta samá průmyslová jednodruhová produkce, při které se jen místo kubíků dřeva počítají tuny výnosu. Mechanismus zůstává podobný, včetně jeho dopadů na životní prostředí. Za padesát let jsme dokázali zvýšit výtěžnost tohoto sektoru z 5 na 55 milionů tun, aniž bychom se moc zabývali jeho důsledky.

Voda jako stavební parcela

Drtivá většina příbřežních větrných elektráren vznikla v posledních dvaceti letech a stále jich přibývá. Jistě, čisté energie jsou v trendu, vidíme v nich budoucnost. Ale už se neptáme, jak tahle radikální expanze lidské technologie do vodního prostředí působí na původní obyvatele moří. Jedna elektrárna jistě neškodí, je to vlastně takový umělý útes. Co ale způsobí masivní výstavba u pobřeží celého Skotska, Dánska, Británie, Norska, Německa? Je to stále v pořádku? Dokážeme dohlédnout dál, než za emisně-pozitivní bilanci nainstalovaných 25 000 megawattů jejich výkonu? A co třeba technologie desalinace, odsolování mořské vody? Bezpochyby fascinující a pro Austrálii, Jihoafrickou republiku a celý střední východ zásadní záležitost. Od roku 2000 se objem odsolované mořské vody ztrojnásobil. Že je to jen kapka v moři?

Bereme si bez ptaní

Podobné je vnímání oceánů jako „širé pláně“, kterou je možné volně brázdit. Dokládá to hmotnost loděmi přepravovaného zboží, která se od roku 2000 zvýšila čtyřikrát. Za posledních 50 let se také na 30 milionů zvýšil počet pasažérů výletních lodí. V posledních třiceti letech se zvýšil počet položených podmořských kabelů, které teď dosahují délky na 1,2 milionů kilometrů. Těžba podmořských minerálů se dnes odehrává na ploše 1,4 milionů kilometrů čtverečních. A drtivá většina biotechnologických inovací vychází z genetických rozborů mořských organismů. Blasiak na těchto příkladech demonstruje současně zvýšený zájem o moře a oceány, tak i možná rizika. Celý rychlý proces lidské expanze do prostředí vodních ekosystémů nazývá Modrou akcelerací a přirovnává jej k Velké akceleraci na souši. Tedy událostem, které v padesátých a šedesátých letech nastartovaly antropocén.

Doslova říká, že: „To, co se dnes děje v oceánech, se před 70 lety odehrálo na souši.“ Masivní zábor přírodního území, nekontrolovaná těžba, neomezená přeprava, do extrému posunutá exploatace zdrojů, destrukce původních ekosystémů a biodiverzity. „Oceán byl kdysi, a to i předními vědci, považován za příliš rozlehlé území na to, aby jej lidská činnost mohla ovlivnit,“ popisuje Blasiak. „Tento pohled byl ale nahrazen poněkud nekomfortním poznáním, že lidé dokáží oceán ovlivnit, ba, že stávající způsob využívání oceánů je dlouhodobě neudržitelný.“

Nabízí se tu srovnání s deštnými pralesy. Ty také kdysi byly „nekonečně rozlehlé“ a plné relativně snadno dostupných zdrojů. Také nám úplně nezáleželo na tom, když jich část byla vykácena kvůli založení plantáží, těžila se v nich ropa nebo vzácné minerály. A už víme, jak to s nimi dopadlo. Blasiak doplňuje, že oceány jsou (podobně jako deštné pralesy) domovem druhů, z nichž 91 % stále ještě neznáme a pro vědu jsme je zatím nepopsali. Přehlížet dál onu Modrou akceleraci znamená zopakovat chyby, které jsme učinili na souši.

