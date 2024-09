Ochránci přírody chystají u Struh na Mladoboleslavsku obnovu mokřadů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ochránci přírody připravují na Mladoboleslavsku v oblasti kolem Stružského potoka u obce Struhy obnovu mokřadů. Na téměř 11 hektarech pronajatých od obce Čachovice chtějí vybudovat průtočné tůně, drobné meandry a další vodní plochy. Biocentrum Struhy se aktuálně projektuje, ochránci plánují rozložit práce do několika let. První tůně by měly začít vznikat na konci letošního roku, řekla ČTK předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Klenice Milada Vrbová.Plánovaná opatření mají přispět k zadržení vody v krajině. "Například vytvořením několika tůní na Stružském potoce, které budou průtočné, jiné vodní plochy vzniknou v blízkém okolí, jde o místo, kde protéká Stružský potok a zvláště v jarních měsících se rozlévá do okolí," řekla Vrbová. Potok by se mohl na části rozšířit, změlčit a zmeandrovat. Biologické průzkumy z posledních měsíců prokázaly, že v oblasti žije velké množství vzácných druhů živočichů, například mokřadních ptáků a obojživelníků. Díky novým vodním plochám se rozšíří možnost jejich hnízdění a rozmnožování.

Cílem je podle Vrbové vytvořit podobný biotop, jako je například v Josefovských loukách na Náchodsku. Projekt by měl vyjít na několik milionů korun. "Rádi bychom na něj získali finanční prostředky buď z Operačního programu životního prostředí, nebo od soukromých firem a nadací," doplnila Vrbová.

Ochránci přírody od září zprovoznili také nové ekocentrum v Mladé Boleslavi. Vzniklo rekonstrukcí klubovny v Zálužanské ulici, přibyly nové prostory a vybavení, v říjnu má být dokončena i nová zahrada.

Český svaz ochránců přírody Klenice působí na Mladoboleslavsku 20 let. Vedle péče o krajinu, například ochranu vzácných území, výsadbu stromů nebo budování tůní, a vzdělávání se věnuje třeba i obnově menších sakrálních staveb.

