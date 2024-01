Odborníci: Cenný mohutný dub letní u muzea v Plzni zatím není nutné kácet

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Mohutný dub letní sloupovitý, který roste v centru Plzně před Západočeským muzeem, zatím není nutné kácet. Cenný strom v Šafaříkových sadech odborníci vyhodnotili jako stabilní. Je napadený dřevokaznou houbou a bylo nutné prověřit ho kvůli bezpečnosti lidí, okolních objektů i dřevin. Specialisté navrhli soubor pěstebních opatření a dřevina bude pod jejich dohledem, řekl ČTK náměstek primátora Aleš Tolar (STAN). Vhodným zásahem lze prodloužit jeho životnost.

"Díky měření jsme zjistili, že zhruba sto let starý dub s velmi tvrdým dřevem je navzdory existenci dutiny u báze kmene odolný proti vývratu i zlomu. Odborníci se shodli na tom, že dřevina tam vydrží ještě nejméně deset let," řekl Tolar. Do té doby stojí za to z hlediska historického, kompozičního, mikroklimatického a ekologického strom zachovat. Určitě ho kácet nebudeme, uvedl.

Znalci doporučili další ošetření stromu, rozložené do etap. "Každé dva roky provedou arboristé redukční obvodový řez koruny. Do tří let bude provedena lokální redukce dlouhých a silných větví ve spodní části koruny kvůli požadovanému zeštíhlení tvaru koruny zhruba o 35 procent," řekla vedoucí městské zeleně správy veřejného statku Lucie Davídková. Podle aktuální potřeby budou odstraněny suché a poškozené větve v koruně, tahové zkoušky se zopakují nejpozději v roce 2027, poslední byla 8. ledna.

Správa statku sleduje stabilitu dřeviny. Odborníci strom prověřovali speciálním přístrojem na měření odolnosti kmenů. Předtím prozkoumali místo růstu, aby získali důležité informace o proudění větru a nadmořské výšce. Provedli dvě tahové zkoušky ze dvou na sebe kolmých směrů, které simulují tlak na strom při silném větru. Zátěžové zkoušky jsou náročné, proto se podle Davídkové využívají jen u výjimečných dřevin.

Stavy stromů v parcích a sadech správci zeleně pravidelně kontrolují a sledují. "Nemůžeme nechat dojít zánik stromu do úplného konce, tedy do statického selhání. Proto je na veřejných plochách sledujeme, kontrolujeme a navrhujeme pěstební opatření jako jsou bezpečnostní, redukční a stabilizační řezy, vazby kosterních větví, ale i kácení," řekl Petr Kuták z oddělení péče o dřeviny.

