Odborníci hledají způsoby zadržení vody v lese, dříve musela rychle odtéct

Miroslav Vinkler 21.6.2022 13:09

Nošení dříví do lesa. Ten způsob už je znám a funguje .

Špatně hospodaříme s vodou a neumíme ji v krajině zadržet. To platí stejně tak v Česku jako na Slovensku. V okolí východoslovenských Košic se už deset let snaží vracet vodu lesům i nížinám vizionář Štefan Vaľo. Za momentální sucho, ale i povodně podle něj může také člověk devastováním půdy.



Uvedl to nedávno i Ekolist.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/voda-nam-utika-z-lesu-a-muzeme-si-za-to-sami-tvrdi-stefan-valo.a-nabizi-jednoduche-lokalni-a-levne-reseni

