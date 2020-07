Žně zpoždění nemají, jde o návrat k normálu

Foto | meriç tuna / meriç tuna / unsplash.com Podle údajů ministerstva zemědělství je letos sklizených zatím přes šest procent základních obilovin a přes pět procent řepky, loni byla sklizena obilovin skoro čtvrtina a více než čtvrtina řepky.

Letošní žně se mohou jevit jako pomalejší proti minulým suchým rokům, vzhledem k chladnějšímu létu se ale o výrazné zpoždění nejedná. ČTK to sdělila tajemnice Agrární komory ČR Gabriela Dlouhá. Obilí se možná bude muset dosoušet. Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy je letošní doba sklizní návratem k normálu. Zemědělci podle něj nebudou muset investovat do nových sušiček obilí - ti kteří je potřebují, je většinou mají. Díky vlhkému počasí to vypadá, že bude dostatek krmiva pro dobytek.

"Nejlepší kvality potravinářské pšenice se docílí, pokud od doby technologické zralosti po dobu alespoň 14 dní neprší. Rychlost sklizně výrazně ovlivňuje technické vybavení zemědělců, kolik techniky dokážou zapojit do sklizně. O tom, jaké budou žně, rozhodne počasí v nadcházejících týdnech. Pokud nastane suché slunečné počasí, nepředpokládá se, že bude nutné obilí dosoušet, pokud bude sklízeno v odpoledních hodinách, kdy je nižší vzdušná vlhkost a tím i nižší vlhkost u obilí," uvedla Dlouhá. Deště ale můžou zhoršit v období, kdy je například pšenice zralá, úrodu i o třetinu.

"Vlhké a deštivé počasí se pravděpodobně letos nepříznivě projeví v zaplísnění obilí a v jeho nižší kvalitě. Rozdíly v průběhu sklizně se budou lišit i závislosti na nadmořské výšce, ve vyšších polohách probíhají žně později," dodala. Vlhké počasí podle ní může ublížit i sklizni řepky. Podle Píchy navíc regionálně, zejména na sever od Prahy, ničí úrodu hraboši, ačkoliv se podle státního ústavu nemá opakovat jejich loňské přemnožení. V některých lokalitách má podle něj kvůli hlodavcům pšenice výnos pouze dvě tuny z hektaru.

Podle údajů ministerstva zemědělství je letos sklizených zatím přes šest procent základních obilovin a přes pět procent řepky, loni byla sklizena obilovin skoro čtvrtina a více než čtvrtina řepky. "Při srovnání s předchozími ročníky - například 2016, 2017 i 2018 - je tento postup žní velmi pomalý," uvedl stát.

