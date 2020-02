Odborník: Hraboši jsou na Moravě a ve Slezsku v 80 procentech ozimů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andy Belshaw / Flickr Přemnožení hraboši polní se nyní na Moravě a ve Slezsku vyskytují zhruba v 80 procentech ozimů, tedy v plodinách, které zemědělci vyseli loni na podzim a sklidí je letos v létě. / Ilustrační foto

Přemnožení hraboši polní se nyní na Moravě a ve Slezsku vyskytují zhruba v 80 procentech ozimů, tedy v plodinách, které zemědělci vyseli loni na podzim a sklidí je letos v létě. Loni v listopadu se hraboši na stejném území vyskytovali asi ve 40 procentech ozimů. Novinářům to včera řekl Ludvík Tvarůžek, náměstek ředitele Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži, který se sledováním výskytu hrabošů zabývá.

"Jsme zhruba rok poté, co jsme zjistili nárůst výskytu tohoto škůdce. Situace se v podstatě stala extrémní. Myslím si, že je výjimečná a sama se nevyřeší. Bude vyžadovat mimořádné řešení," uvedl Tvarůžek.

K dalšímu rozšíření hrabošů podle něj mimo jiné přispěla mírná zima. "Největší výskyty jsou ve Zlínském kraji, je to okres Zlín, okres Kroměříž a okres Uherské Hradiště. Střední výskyty jsou na Olomoucku a zase naopak na Brněnsku směrem na Hodonínsko a Břeclavsko výskyt graduje," řekl Tvarůžek.

Pokud se podle Tvarůžka nevyužije systém opatření, která populaci hraboše potlačí, považuje za pravděpodobné, že zamoření polí bude horší než loni. Zásadním způsobem by podle něj mohl pomoci stroj ze Švýcarska, který jako první v tuzemsku začali využívat na farmě bratří Tykalových ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Zařízení vytváří v půdě rýhu, do které klade otrávenou návnadu. Umělou noru následně udusá válec. "Je to jeden z mála postupů, který je legislativně přípustný," řekl Tvarůžek.

Stroj může v kalamitním roce pomoci regulovat celoplošně výskyt hrabošů na polích, které jsou nejvíce postiženy, míní Tvarůžek. "V běžných letech může sloužit jako pomůcka, která ošetří okraje polí kolem travních pásů, kolem příkop, které jsou zdrojem pro škůdce a které nemůžete jinak ošetřovat," doplnil Tvarůžek.

Zdokumentované škody způsobené od loňska hraboši dosáhly podle nedávného vyjádření předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy asi 1,7 miliardy korun. Hraboši se podle svazu rozšířili z Moravy do Čech, zasažené plochy představují kolem 150.000 hektarů.

