Odstraňování fosforu na přítocích do Plumlovské přehrady letos stálo 321 000 korun

Téměř 321 000 korun stál letos provoz zařízení na odstraňování fosforu z vodních přítoků do Plumlovské přehrady u Prostějova, ve které se kvůli znečištěné vodě množí sinice a hygienici poté musí v letní sezoně vyhlašovat zákaz koupání. Letos tak učinili v polovině srpna. Letošní sezona patřila z hlediska udržení kvality vody v nádrži mezi nejnáročnější, sdělil ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Problémy s kvalitou vody v přehradě podle odborníků vyřeší až vybudování kanalizace a čistíren odpadních vod v okolních obcích. Nyní z nich do přehrady odtéká voda s vysokým obsahem fosforu, kterým se sinice živí.

Plumlovská přehrada nedaleko Prostějova je oblíbenou rekreační oblastí. Po nákladném čištění dna a opravách byla znovu napouštěna od podzimu 2013. Na špatné kvalitě vody se zde podepisuje nejen sucho a nedostatek vody v přítocích, ale také absence kvalitního čištění odpadních vod. Průběh letošní koupací sezony podle Chmelaře výrazně ovlivnily zejména vysoké teploty a přívalové dešťové srážky, které odplavily do nádrže značné množství živin. Letní vysoké teploty a minimální průtok vody pak umožnily rozvoj sinic. "Přesto se právě díky prováděným opatřením podařilo kvalitu vody v nádrži udržet pro koupání až do srpna, kdy vysoké koncentrace živin urychlily rozvoj velkého množství sinic," podotkl Chmelař.

Srážedla fosforu, jejichž provoz letos financoval Olomoucký kraj společně se sedmi obcemi, odborníci dávkují v závislosti na přítocích a hodnotách jejich znečištění. "To bylo v letošním roce velmi nestabilní. Povodňové průtoky a přívalové srážky přinesly v dubnu do nádrže tolik znečištění, které odpovídá celoročnímu vnosu. Toto znečištění bylo zdrojem pro masový rozvoj sinic. Přítok do nádrže v průběhu letních měsíců byl naopak minimální, což prodlužovalo dobu zdržení vody v nádrži a kvůli vysokým teplotám vytvořilo ideální podmínky pro eutrofizaci," upozornil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny, zejména právě fosfor a dusík.

Přítok do vodní nádrže Plumlov za extrémních srážek v polovině dubna překročil i 7000 litrů za sekundu. V letních měsících naopak výrazně klesl i pod hodnotu 50 litrů za sekundu. Průměrná roční hodnota přitom činí 500 litrů za sekundu. Srážení fosforu na přítocích do nádrže i zachytávání sedimentů mají podle Garguláka pozitivní vliv na kvalitu vody v Plumlovské přehradě, avšak základem je odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad vodním dílem.

V uplynulých letech Povodí Moravy provedlo několik technických opatření přímo na Plumlovské přehradě, přilehlém Podhradském rybníku a Bidelci. Na filtraci přitékající vody do nádrže se podílejí rostliny vysazené v sedimentační zdrži. "Před realizací těchto opatření byl zákaz koupání na vodním díle Plumlov vyhlašován již v průběhu července. Letos ho krajská hygienická stanice vyhlásila až v průběhu srpna. "Loni nebyla kvalita vody důvodem k omezování koupání po celou koupací sezonu," dodal Chmelař.

