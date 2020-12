Omezit spotřebu masa kvůli klimatu? Evropská komise současně propaguje větší konzumaci hovězího

Marcela Jezberová 4.12.2020 09:38

Propagace konzumace hovězího masa je jednoznačně správný počin. Neexistuje zvíře, které by dokázalo "z ničeho udělat něco" tak dobře, jako přežvýkavci. Hovězí maso má vysokou výživovou hodnotu, výbornou chuť a dobře zasytí, takže jeho zařazení do jídelníčku je jednoznačně vhodné. Jen je náročnější na úpravu. Skot má v předžaludcích spoustu mikroorganismů, které zpracovávají vlákninu z potravy a těla těchto bachořců pak putují s potravou dále do trávícího traktu a jsou zdrojem bílkovin. To je také důvod, proč vám dobytek na pastvě z pouhé trávy tak krásně přibere. Ve výkalech skotu je spousta živin. Kromě dnes nenáviděného dusíku obsahuje také draslík, fosfor, vápník, hořčík a organické látky, kterými se dnes také zaklíná kde kdo. Například půdy v ČR mají nedostatek vápníku a hořčíku a obojí se musí přidávat v minerálních hnojivech (viz Agrochemické zkoušení půd na webu UKZUZ). To, co leze z krávy zadem je mrva (výkaly), padá to na travní porost a tím ho výživuje. Pokud je kráva zavřená, mrva společně s podestýlkou a zbytky krmiva ze stáje se vyváží na hnojiště a zde zráním (fermentace, zahřívání) vzniká vysoce kvalitní organické hnojivo zvané chlévský hnůj. Je to ideální zdroj živin pro půdu, obsahuje organické látky, zlepšuje kvalitu a vododržnost půdy. Jedním z obrovských problémů našeho zemědělství je, že nám spotřebitelé svým nezájmem o hovězí maso a české mléčné výrobky (dovoz byl levnější, krásně zabalený a měl líbivou reklamu) přivodili masivní úbytek stavů skotu a tím i tragický nedostatek kvalitního hnoje. Důsledky vidíme dnes. A ne, hnůj nelze plně nahradit zeleným hnojením (zaoráním záměrně vysetých porostů rostlin), protože zelené hnojení má oproti hnoji 2x nižší humifikační koeficient. Dnes se děsíme metanu, který krávy vykrkají. Na druhou stranu zase hnůj pomáhá udržet kvalitní půdu. Přežvýkavci jsou tedy ideální součástí koloběhu živin. Kromě toho z krávy zpracujete kromě masa i kosti a kůži, vše je přírodního původu, a protože se časem přirozeně rozkládá, nezanechává v prostředí např. mikroplasty. V okolí chovů hospodářských zvířat je dostatek potravy pro hmyzožravé ptáky, to se týká i hnojišť. Chovy hospodářských zvířat tím podporují biodiverzitu (na vliv dlouhodobého hnojiště na zemědělské půdě už je zpracovaná i studie, která poukázala na významně vyšší počet živočišných druhů, které jsou svými potřebami navázané na existenci právě tříletého hnojiště. Bohužel jsme se rozhodli, že v zájmu boje o lepší životní prostředí budeme hnojiště ze zemědělské půdy usilovně vytlačovat. Žádat likvidaci těch pár krav, které v Evropě máme, bez ohledu na přínos chovu přežvýkavců pro zachování a zlepšování kvality půdy (a samozřejmě pro výživu lidí, vždyť nikoho nenutíme se přejídat, to je věc každého jednotlivce) je nesmyslný hazard s životním prostředím, který by měl být trestán a ne prosazován.

