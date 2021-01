Oprava silnice u Velkých Opatovic, která ohrožuje část aleje roku, zatím nebude

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Hana Rozbořilová / Hana Rozbořilová / Alejroku.cz Stromořadí starých lip lemuje silnici druhé třídy 372 mezi místní částí Velkých Opatovic Svárov a místní částí Letovic Chlum. Do Velkých Opatovic se po ní jezdí například ze směru od Brna. Problém je, že silnice je v místě úzká, dvě auta vedle sebe se nevejdou. Nesplňuje tak bezpečnostní parametry silnice druhé třídy.

Diskutovaná oprava silnice mezi Velkými Opatovice na Blanensku a Chlumem se zatím neuskuteční. Krajský úřad na základě odvolání zrušil příslušné stavební povolení, sdělil mluvčí kraje Michal Cagala. Kolem části silnice roste stromořadí lip, které vyhrálo v soutěži o alej roku, část stromů by kvůli opravě musela k zemi.

Krajský úřad zrušil stavební povolení vydané Městským úřadem Boskovice, a to pro formální nedostatky. "Věc se tudíž vrací do prvostupňového řízení MÚ Boskovice. To jednoduše znamená, že se případná realizace stavby v nejbližší době ani nemůže uskutečnit," uvedl Cagala.

V současné době současně pokračuje i řízení o povolení ke kácení, odbor životního prostředí by měl rozhodnout v následujících týdnech. Mluvčí uvedl, že byť nelze předjímat rozhodnutí úřadu, i tady se může stát, že nebude kácení povoleno.

Stromořadí starých lip lemuje silnici druhé třídy 372 mezi místní částí Velkých Opatovic Svárov a místní částí Letovic Chlum. Do Velkých Opatovic se po ní jezdí například ze směru od Brna. Problém je, že silnice je v místě úzká, dvě auta vedle sebe se nevejdou. Nesplňuje tak bezpečnostní parametry silnice druhé třídy. Kraj na rekonstrukci silnice získal i dotaci 80 milionů korun, kdyby ji neopravil, přišel by o ni. Aby ale bylo možné silnici opravit, část stromů by musela být pokácena.

Do Velkých Opatovic podle krajského kalendáře akcí zamíří v pátek hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Na svém facebookovém profilu uvedl, že má schůzku se starosty přímo v místě. "Řešil jsem to ještě před volbami. Podepsal jsem petici, byl jsem v kontaktu s jejich organizátory a říkal jim, že je potřeba zatlačit na okolní obce, kde všechna zastupitelstva přijala usnesení, že s vykácením souhlasí. Pořád mi to není jedno, protože sto let stará lípa do pěti let nevyroste," uvedl hejtman.

Vítězná alej je jednou z posledních velkých alejí u Boskovic na Blanensku. Je dlouhá 600 metrů a vysazena byla zřejmě v roce 1920 při celonárodní výsadbě Stromů svobody. Tvoří ji 85 lip, k zemi by mělo jít 38. Na alej byl zpracován dendrologický posudek, podle něj z hlediska perspektivy dřevin je hned 30 ze stromů v aleji neperspektivních a 25 jen krátkodobě perspektivních. Kolem silnice by mělo být vysázeno 273 nových stromů, z nichž část má nahradit pokácené stromy.

