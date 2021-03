Ornitologové se dohodli s Brnem, na Černovické terase bude i park

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Harold / Harold / Wikimedia Commons Černovická terasa na jihu Brna patří podle ornitologů mezi tři ornitologicky nejcennější území ve městě.

Ornitologové se dohodli s vedením Brna, že při rozšiřování průmyslové zóny Černovická terasa vznikne na severu i rozsáhlý park. Domov by v něm by měly najít vzácné ptačí druhy, které v lokalitě sídlí,uvedli náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) a předseda Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra.

Černovická terasa na jihu Brna patří podle ornitologů mezi tři ornitologicky nejcennější území ve městě. Lze na ní najít například kulturní stepi či mozaiku biotopů po těžbě v různých fázích vývoje. Ornitologové v ní pozorovali 122 ptačích druhů, z toho 38 ohrožených. Například břehuli říční, vlhu pestrou, bělořita šedého, koroptev polní, kulíka říčního či bramborníčka černohlavého.

Ornitologové už dříve upozornili, že rozšiřováním průmyslové zóny, které je v připravovaném územním plánu města, by lokalita zanikla. Hladík uvedl, že vedení města s ornitology našlo řešení. "V návrhu nového územního plánu navrhneme vymezit oblast krajinné zeleně v místě biologicky nejvýznamnější plochy s přítomností zvláště chráněných druhů ptactva. Pro tento úkol bude muset vedení města získat pozemky a domluvit s ministerstvem průmyslu a obchodu změnu rekultivace území. Severní část lokality bychom chtěli ochránit před výstavbou a vytvořit z ní místo vhodné pro hnízdění ptáků," uvedl Hladík.

Pro tuto oblast chce město vypsat architektonicko-krajinářskou soutěž, díky které by tam vznikl park. Podle Hladíka by byl volně přístupný veřejnosti a zároveň to bude divočina vhodná pro život mnoha druhů živočichů i rostlin.

Jde zhruba o 200 hektarů, přírodní část tvoří asi polovinu. Sychra uvedl, že park by měl mít kolem 35 hektarů. "Jsem rád, že zůstanou zachovány některé významné části lokality, především ta severní část, kde má vzniknout park, protože tam se v současné době nachází aktivní černovická pískovna s koloniemi břehulí říčních a vlh pestrých," uvedl Sychra.

Současnému brněnskému územnímu plánu na konci roku 2022 podle zákona vyprší platnost, Brno proto pracuje na přípravě nového. Projednání s veřejností se konalo loni na jaře. K návrhu nového územního plánu dorazilo více než 8200 podání, což je dohromady zhruba 36 000 jednotlivých námitek a připomínek. Nyní je potřeba všechny vypořádat a připravit návrh k opakovanému veřejnému projednání, které bude letos.

