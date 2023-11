Ostrava přispěje obvodům na tzv. zelené projekty, podpoří například výsadbu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Air Images / Shutterstock Dotace mají přispět ke zkrášlení veřejného prostoru či zlepšit mikroklima v dané lokalitě. Ilustrační foto

Ostrava podpoří z Fondu životního prostředí takzvané zelené projekty v městských obvodech. Získat budou moci peníze například na zřízení trvalkových záhonů nebo třeba kvetoucích kaskád. Radní města schválili na jednotlivé projekty podporu v celkové výši 6,3 milionu korun, sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Dotace mají přispět ke zkrášlení veřejného prostoru či zlepšit mikroklima v dané lokalitě.

Náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) připomněl, že s ohledem na změny klimatu význam zelených ploch ve městě stále roste. Město proto zpracovalo také Adaptační strategii, jejíž součástí jsou i návrhy na zmírnění dopadů změn klimatu. "Chceme, aby území města bylo členěno parky a parčíky, ulicemi a stromořadími. Okolo chodníků a cest jsou budovány trvalkové záhony a květnaté louky, nevzhledné zpevněné plochy jsou nahrazovány zelení," uvedl Boháč.

V poslední době podle něj byly dokončeny některé větší projekty jako Cesta vody v Bělském lese nebo ozelenění dopravního terminálu Dubina. "Začaly i práce na revitalizacích parků Tylův sad, u Zámku Zábřeh či parkové plochy u polikliniky v Hrabůvce. Další projekty městských obvodů, kterými přispějí k estetizaci veřejného prostoru, vítáme a podporujeme je," dodal Boháč.

Nejvíce peněz bude směřovat na výsadbu do městského obvodu Polanka nad Odrou, kde v centrální části podél frekventované silnice 1. května přibude nová výsadba. Vysazen bude trvalkový pás podél Zámeckého rybníku a zeleň v podobě trvalkových a keřových záhonů se objeví na ploše u křižovatky ulic 1. května a Heleny Salichové. Více než jeden milion korun bude směřovat do Bartovic, kde trvalkový záhon vznikne u komunikace ke hřbitovu, který má nové oplocení. Na ploše téměř 340 metrů čtverečních budou zasazeny tisíce trvalek i cibulovin. Další téměř milion korun poputuje do Svinova, kde obvod plánuje mobilní kaskádovité květináče. Chce je umístit na frekventovaná místa. Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz z peněz od města nakoupí odpadkové koše, které přibudou v parcích či na zastávkách.

Mluvčí připomněla, že Ostrava patří mezi nejzelenější města v České republice. Celková výměra městské zeleně ve vlastnictví města činí zhruba 1876 hektarů. Nejsou v ní však zahrnuty plochy lesních a zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Současná výměra lesních pozemků je 2474 hektarů, což představuje 11,55 procenta z celkové rozlohy města. Z toho je ve vlastnictví města asi 859 hektarů.

