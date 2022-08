Ovlivnila požár v Národním parku České Švýcarsko klimatická změna? Jak?

Miloš Zahradník 4.8.2022 11:24

Dlouhy clanek plny vyjadreni expertu. Pritom stacila jedna delsi veta - dlouhodobe sucho a fatalni rozhodnuti vedeni parku nechavat mnozstvi horlaveho materialu (uschle stromy) na celem jeho uzemi& nepodnikat zadne preventivni protipozarni akce v danem uzemi vedlo vicemene zakonite k teto "disturbanci". No a jak vedci zjistili, pozary byly v minulosti - v posledni poledove dobe - urcujicim faktorem vyvoje vegetace tohoto uzemi.

Coz mimochodem zrejme tedy svedci i trvale pritomnosti "klimaticke zmeny" ve vyvoji prirody parku v poslednich 10 000 letech. Nebo ne? Tak proc do toho tu klimatickou zmenu pletete? Sucho bylo, to ano a kurovec radil taky ;)



Cekam, kdy ekolist da prostor k vyjadreni take dalsim hlasum - treba z rad mistnich obcanu a vedeni mistnich samosprav. Tedy i jinemu pohledu na tuhle udalost - nez jen skryte i otevrene adoraci ohne jako "architekta lesa" spolu s kurovcem a podobnymi nazory zelenych fanatiku. To si tihle "ekologove" neuvedomuji - napriklad - jak znicujicim zpusobem tohle bude pusobit na autoritu - mezi vetsinou normalnich obcanu - rozhodovani "ochranaru" ohledne "managementu zvlaste cennych prirodnich oblasti" v budoucnosti a to nejen zde v Labskych piskovcich ci na Sumave?

