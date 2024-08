Paříž slibovala ekologickou olympiádu, diváci ale kritizují všudypřítomné plasty

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pořadatelé letních olympijských her v Paříži slibovali, že to budou hry nejšetrnější k životnímu prostředí v dějinách. Týden po zahájení her se ale množí zprávy o častém používání půllitrových plastových lahví a dokonce i o tom, že prodejci jejich obsah přelévají do zálohovaných plastových kelímků. Ekologické organizace i návštěvníci her Paříž kritizují, že současný model má ke snižování používání plastu opravdu daleko, napsal deník Le Monde U příležitosti her ve Francii bylo vyrobeno 13 milionů kelímků ze silného plastu s potiskem s motivy her a Coca-Coly, která je partnerem a dodavatelem nápojů na olympiádu. Kelímky nazývané ecocups jsou sice zálohované na dvě eura (zhruba 50 Kč), ale mnoho turistů je nevrací a nechává si je na památku. Druhý zádrhel je nedostatek fontánek a pítek, u nichž si měli lidé podle záměru pořadatelů čepovat pitnou vodu zdarma. Perlivá voda už je za poplatek.

Pařížská radnice vybavila pítky dvacítku fanzón, které jsou v její správě. Doplnit si vodu do lahve nebo do kelímku je možné také na většině sportovišť. Kritice a nevoli části diváků ale čelí Stade de France, Arena Bercy nebo tenisový svatostánek Roland-Garros, kde se perlivé nápoje amerického gigantu přelévají z půllitrových lahví do zálohovaných kelímků a tvoří se dlouhé fronty.

"Nejsem z těch, kteří by nedokonalým značkám vyčítali, že se snaží se polepšit. Když mám ale pocit, že ze mě někdo dělá blbce, tak se jen těžko mohu usmívat," popsala své dojmy z návštěvy Stade de France Ingrid Vanhéeová, která v minulosti působila jako vedoucí strategie v ekologické organizaci Citeo. Tu založily firmy z odvětví hromadného prodeje s cílem snížit dopad svých obalů. Ve svém příspěvku se Vanhéeová opřela přímo do podniku The Coca-Cola Company, který se podle ní na olympiádě "snaží vyhrát zlatou medaili v greenwashingu".

Coca-Cola uvedla, že nainstalovala celkem na 700 pítek na sportoviště, do olympijské vesnice nebo do jídelen pro dobrovolníky. Jinde ale nejsou, podle organizačního výboru a společnosti Coca-Cola je to z provozních důvodů, jako je například neexistující připojení k vodovodnímu řadu na dočasných sportovištích, nedostatek místa ve stávajících stáncích s občerstvením nebo sponzorské smlouvy s provozovateli sportovišť, která budou mít ve správě Stade de France nebo Arénu Bercy po skončení olympiády.

Své pochybnosti o ekologičnosti her po zhlédnutí házenkářského zápasu na stadionu na výstavišti vyjádřil také francouzský poslanec Philippe Bolo, který je autorem několik zpráv o znečištění plastem. "Pokud se nápoje na akcích prodávají do vratných kelímků pro opakované použití, proč se plní z lahví a ne z velkoobjemových fontánek," ptá se Bolo.

Pořadatelé her slibovali, že se během nich spotřebuje o polovinu méně plastových lahví než na hrách v Londýně před 12 lety. Paříž teď počítá s téměř deseti miliony půllitrových plastových lahví a 13 miliony kelímků ecocups.

"Když to všechno sečteme, je těžké si představit, jak Paříž 2024 splní svůj cíl snížit množství plastů," říká Muriel Papinová ze sdružení No Plastic In My Sea. Papinová také upozorňuje, že mnoho lidí zálohované kelímky nevrací ať už kvůli dlouhým frontám, nebo proto, že si je chtějí nechat na památku.

Společnost Coca-Cola upozorňuje, že žádná z deseti milionů lahví se nedostane k divákům. Obsluha stánků je přelévá do kelímků a lahve jsou "sbírány u zdroje" a budou vytříděny a slisovány nebo rozdrceny, aby mohly být recyklovány.

Ekologická organizace France Nature Environnement ale upozorňuje, že recyklace nevede ke snížení produkce oxidu uhličitého. Recyklační cyklus je omezený a vyžaduje výrobu dalšího nového plastu.

Nové plastové lahve na jedno použití s původním obsahem mají i sportovci vedle svých žíněnek, drah či bazénů. Neotevřené lahve jsou totiž zárukou, že v nich nebudou nepovolené látky nebo že soupeř nepřidá konkurenci do pití zakázanou látku. To by totiž vedlo nutně k diskvalifikaci.

