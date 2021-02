Plánujete crowdfundingovou kampaň? Dobrá rada: Zkontrolujte si, jaké má být počasí

Foto | Lene Højland Bergh-Hansen Jaké bude dnes počasí? Aby z toho něco káplo...

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Počasí má vliv na to, jak moc jsou lidé ochotni přispět na crowdfundingovou kampaň. Pokud někdo plánuje vybírat touto formou peníze na svůj projekt, měl by si zkontrolovat, jaké bude počasí. Tvrdí to výzkum provedený Copenhagen Business School

Vědci se zaměřili na to, zda nálada a pocity, vyvolané počasím, ovlivňují ochotu přispívat v crowdfundingových kampaních. „Tyto kampaně jsou zdrojem financí pro mnoho lidí a podniků, kteří by na na své nápady jinak neměli peníze. Stojí na tom, že se na nich podílí mnoho přispěvatelů, klidně malou částkou,“ říká Ali Mohammadi z katedry Strategií a inovací. Zároveň doplňuje, že podíl crowdfundingu neustále roste. Je tak zcela logické, že porozumět motivaci a chování případných přispěvatelů je pro všechny pořadatele kampaní zcela klíčové.

„Obecně platí, že za slunného počasí se lidé cítí lépe. A že ti, kdo se dobře cítí, jsou ochotni více riskovat. Výzkum ukázal, že když je zataženo, klesá ochota lidí přispět, a to asi o 10 – 15 %. Vliv špatného počasí na rozhodnutí nepřispět v kampani je ještě intenzivnější u těch, kdo s crowdfundingem začínají,“ komentuje Mohammadi.

Vědci se zaměřili na německé Companisto – jednu z největších evropských crowdfundingových platforem. Vyhodnocovali přitom 102 kampaní, do nichž přispělo 67 982 přispěvatelů. Díky tomu, že věděli, odkud přispěvatelé jsou, mohli sledovat, jaké počasí v jejich městě daný den panovalo. „To nám umožnilo vidět kolísání počasí a tedy i příspěvků v průběhu každé kampaně,“ dodává Mohammadi.

Je jasné, že ti, kdo se rozhodnou spustit crowdundingovou kampaň, nemohou počasí předvídat. Vědci, provádějící výzkum nabízejí pár rad, jak si nedostatek příspěvků v důsledku špatného počasí vykompenzovat. „Primárně doporučujeme cílit na přispěvatele, kteří nejsou nováčky a už nějakou zkušenost s crowdfundingem mají. V případě špatného počasí je také vhodné zvýšit svou marketingovou aktivitu a potenciální přispěvatele zkusit zaujmout i navzdory negativnímu vlivu počasí,“ uzavírá Mohammadi.

reklama