Plug Power plánuje ve Finsku tři závody na zelený vodík za šest miliard USD

Jaroslav Studnička 28.7.2023 10:50

To by mě zajímalo, kde pan generální ředitel na toto přišel: "Když se podíváte na finskou energetickou síť, už nyní je v ní 87 procent obnovitelných zdrojů"?



Pokud by bral JE + OZE, tak to potom ano.

Odpovědět