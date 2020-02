Plzeň dá do obnovy a úprav čtyř parků a rekreačních míst 60 milionů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Evgeniya Uvarova / Shutterstock Plzeň vydá letos a příští rok 58 milionů korun do úprav čtyř parků a rekreačních míst. / Ilustrační foto

Plzeň vydá letos a příští rok 58 milionů korun do úprav čtyř parků a rekreačních míst. Nejvíce, téměř 19 milionů korun, bude stát park na Košutce, město dále dokončí za 15 milionů úpravy parku U Ježíška, dokončí obnovu Lochotínského parku za 13 milionů a o dva miliony méně investuje do obnovy víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku. Řekla to mluvčí radnice Eva Barborková.

"Letos zahájeným projektem bude Park Podzemník, jenž se týká rozšíření parku Zemník na Košutce. Jde o přírodně krajinářské úpravy s vybaveností pro krátkodobou rekreaci velkého košuteckého sídliště," řekl primátor Martin Baxa (ODS). Město vycházelo ze dvou setkání s občany. Projekt bude dokončen v polovině roku 2021.

V parku budou vybudovány cesty pro pěší, prolézačky pro děti z klád a špalků a hřiště pro výcvik psů s kladinami a překážkami. "Doplní se o mobiliář k posezení a piknikům. Vznikne tam plácek na hraní míčových a jiných her. Na vyvýšeném místě bude vyhlídka," řekl náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09). Pojetím se bude nová část podobat parku na přání Zemník, který byl vybudován s veřejností v letech 2001 až 2002. Budou využité jen přírodní materiály na kamenné zídky, mlatové cesty a mobiliář. "Vysadí se stromy a keře, založí trávníky," řekla Andrea Fojtíková ze správy veřejného statku města.

Dokončení parku U Ježíška zahrne úpravu pěšího propojení mezi Mikulášskou ulicí a nivou Radbuzy, jižně od Mikulášského hřbitova. Cesta se napojí na stezku pro pěší a cyklisty podél řeky. Město vybuduje rampové schodiště a podél něj opěrnou zídku s osvětlením. Součástí budou i sadové úpravy, mobiliář i dětské prolézačky.

Letos v listopadu má být po pěti letech dokončená obnova Lochotínského parku. "Půjde o úpravy zeleně, výsadbu stromů, regeneraci a založení trávníků, záhonů, zavlažování, úpravu parkových cest, tůň na srážkovou vodu, mobiliář, informační systém, osvětlení a dětské i fit prvky pro dospělé," řekl Vozobule. Při dvouleté obnově víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku město opevní břehy, vybuduje nové terasy k posezení a vstupy, odběrné místo pro hasiče a nátok. Připravuje obnovu okolí, hřiště, fit prvky a cestu pro pěší.

