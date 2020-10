Po suchu loni objem srážek v povodí Moravy a Dyje dosáhl průměru

Zdeněk Zobač 13.10.2020 20:06

To by mě zajímalo co dělají dámy a pánové - experti na sucho ???? Kolik bylo vyházeno milionů za nesmyslné prognózy, opatření ????? Kolik bylo schváleno na hlavu padajících vyhlášek , kolik to stálo peněz ??? Co teď tyto týmy dělají ??? Asi řeší povodně . Vážení profesoři, docenti aj. - ona si příroda vždy poradila a poradí sama i bez vašich doktorských prací.

