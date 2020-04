Podle průzkumu má pro lidi existence NP Šumava smysl

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aktron / Aktron / commons.wikimedia.org Z monitoringu vyplynulo, že Šumavu ročně navštíví přibližně dva miliony turistů. / Ilustrační foto

Pro většinu veřejnosti má existence šumavského národního parku smysl. Vyplývá to z tříletého socioekonomického monitoringu. Podle něj 95 procent turistů považuje park za smysluplný a 93,5 pct obyvatel Šumavy hlasovalo ve virtuálním referendu pro zachování národního parku. NP Šumava včera výsledky monitoringu, do nějž se zapojilo 4500 lidí, zveřejnilo v tiskové zprávě.

"V rámci hodnocení odpovědí se ukázaly i zajímavé paradoxy. Například více než 80 procent všech místních obyvatel souhlasí s tím, že mrtvé dřevo hraje důležitou roli pro biologickou rozmanitost lesa a pro přežití vzácných druhů. Ale zároveň tři čtvrtiny dotazovaných souhlasí s tím, že na plochách s mrtvým dřevem došlo ke ztrátě jedinečné přírody. A necelá polovina souhlasí s tím, že suché stromy odstrašují turisty," uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

Z monitoringu vyplynulo, že Šumavu ročně navštíví přibližně dva miliony turistů. Za pobyt i s přespáním v průměru turista zaplatil 857,71 Kč. Jednodenní návštěvníci pak v zařízeních na území Šumavy utratili 290,8 Kč.

"Je evidentní, že existence národního parku přináší do regionu turistický ruch a s ním i ekonomický rozvoj regionu. Značka národní park je tak ohromným turistickým lákadlem a místní obyvatelé z toho mohou dobře profitovat. Co mě mimořádně těší, je, že omezení spojená s ochranou přírody v národním parku turisté nijak nevnímají. Protože právě to je naším dlouhodobým cílem - chránit cenné přírodní hodnoty a tuto ochranu skloubit s udržitelným rozvojem regionu a šetrným turismem s přidanou hodnotou," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Dotazy pro socioekonomický monitoring zpracovával národní park společně s univerzitou ve Vídni. Projekt se netýkal jen Šumavy, ale také zahrnoval území Národního parku Bavorský les.

