Policie obvinila muže z Ostravy z týrání zvířat, rozhazoval návnady s jedem

Z týrání zvířat obvinila policie téměř šedesátiletého muže, který v blízkosti jednoho z panelových domů v ostravské části Dubina rozhazoval návnady pro psy s hřebíky nebo jedem na krysy. Muž tak chtěl vyřešit problém štěkajících psů. Hrozí mu až pětileté vězení, sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Od ledna policisté prověřovali několik oznámení o možné otravě psů v okolí panelové domu. Na základě výslechů i kamerových záznamů začali podezírat jednoho z nájemníků panelového domu. "Jak samotné prověřování ukázalo, dnes už obviněný muž měl minimálně ve čtyřech případech před i za domem rozházet otrávené pamlsky, protože tím údajně chtěl vyřešit problém štěkajících psů," uvedla mluvčí.

Muž nejdříve připravil malé masové pamlsky, do kterých zapékal drobné hřebíky a granule jedu na hlodavce. Následně je rozházel po zemi okolo domu. Muž se při výslechu ke svému jednání doznal. Ze závěrů Krajské veterinární správy vyplynulo, že v návnadách byla látka, která narušuje srážlivost krve v organismu. Pozření návnad tak mohlo psy skutečně zabít.

"Nebezpečné je zvláště to, že příznaky se můžou projevit v závislosti na množství pozřeného jedu a velikosti psa až se zpožděním jednoho až sedmi dnů. Pokud by došlo k poškození vnitřních orgánů ostrým předmětem, mohlo by zvíře uhynout ve velkých bolestech v důsledku vnitřního krvácení," uvedla mluvčí. Především díky pohotovým reakcím majitelů ale nakonec podle informací policie žádný pes po pozření návnad nezemřel.

